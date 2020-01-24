Disney уволил сценариста и приостановил съемки ТВ-сериала об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором (по слухам, из-за сходства сюжета с «Мандалорцем»)

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Источники голливудского издания Variety сообщают, что Disney уволил сценариста и приостановил съемки ТВ-сериала об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли.

По данным инсайдеров, сценарий Хуссейна Амини не понравился руководству Disney и Lucasfilm, так как повторял некие сюжетные ходы «Мандалорца» (якобы, в первом сезоне Оби-Ван опекал молодого Люка Скайуокера, что слишком напомнило отношения Мандалорца и Baby Yoda). В итоге автора уволили, запланированные на лето 2020 года съемки перенесли на зиму 2021 года, а оставшееся время собираются потратить на поиски новых авторов.

Исполнитель главной роли Юэн Макгрегор и режиссер сериала Дебора Чоу остаются в проекте, более того, сериал может даже сохранить запланированную ранее дату премьеры. Юэн Макгрегор является вторым исполнителем роли Оби-Вана Кеноби в фильмах Star Wars после Алека Гиннесса, первый играл героя в эпизодах I—III, второй — в эпизодах IV—VI.

Напомним, что слухи о фильме-приквеле или сериале о судьбе Оби-Вана Кеноби после завершения событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005) ходили довольно давно. В середине августа 2019 года инсайдеры сообщили, что Lucasfilm окончательно определился с форматом контента (сериал для Disney+), а в конце об этом было объявлено официально.

Таким образом, в данный момент для стриминговой платформы создаются два новых сериала (помимо чрезвычайно успешного The Mandalorian / «Мандалорец»): проект о герое Кассиана Андора из фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (временной промежуток — до вышеупомянутого фильма) и сериал об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором (временной промежуток — между третьей и четвертой частью саги Star Wars).

Источник: Variety (1, 2)