«Джокер» с Хоакином Фениксом уже собрал $550 млн в прокате при бюджете $55 млн и продолжает лидировать в рейтинге текущих киносборов





Криминальная драма Joker / «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вторую неделю удерживает первое место по киносборам, собрав почти $550 млн, что в десять раз превосходит затраты на его создание.

Если на первой неделе проката картине практически не с кем было конкурировать (второе место занял идущий вторую неделю мультфильм «Эверест» / Abominable, а третье — трехнедельный релиз Downton Abbey / «Аббатство Даунтон»), то вторая неделя должна была быть более тяжелой. Тем не менее оба главных релиза недели — анимационный ремейк The Addams Family / «Семейка Аддамс» и боевик Gemini Man / «Двойник» с Уиллом Смитом откровенно разочаровали — первый собрал на домашнем рынке $30 млн, а второй — всего $20 млн при бюджете порядка $140 млн.

Падение второй недели «Джокера» составило всего 42%, то есть публика продолжает идти в кинотеатры несмотря на определенные проблемы на рынке США. По состоянию на 13 октября фильм собрал $193,6 млн в Северной Америке и $354,7 млн на зарубежных территориях (суммарно — $548,29), а с учетом отсутствия реальных конкурентов финальная сумм сборов будет еще выше.

Если все пойдет в том же духе, то фильм вполне сможет войти в десятку самых кассовых экранизаций DC Comics (сейчас занимает 12 место):

Напомним, что фильм «Джокер» снял Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами») по сценарию Скотта Сильвера («Боец», «Восьмая миля»). Главную роль сыграл Хоакин Феникс («Тебя никогда здесь не было», «Братья Систерс»), компанию ему составили Роберт Де Ниро, Зази Битц («Дэдпул 2»), Марк Марон («Блеск»), Билл Кэмп («Красный воробей»), Бретт Каллен («Темный рыцарь: Возрождение легенды») и другие.

Источник: Box Office Mojo