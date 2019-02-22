Глава Blue Origin Джефф Безос заявил, что первый пилотируемый запуск ракеты New Shepard состоится уже в этом году, а также раскритиковал конкурентов в лице Virgin Galactic

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Основатель Blue Origin Джефф Безос официально подтвердил — ракета New Shepard отправит первых туристов в космос уже в этом году. Вместе с тем, спешить и идти на риск ради этой миссии аэрокосмическая компания не собирается.

«Я постоянно говорю нашей команде — помните, что это не гонка. Да, я хочу, чтобы мы осуществили первый пилотируемый запуск в этом году, но мы сделаем это только тогда, когда будем полностью готовы», — заявил Безос и добавил: «Заметьте, это первый раз, когда я говорю, что пилотируемый запуск будет осуществлен «в этом году». Ранее я всегда говорил о том, что он состоится «не раньше следующего года».

По словам Безоса, одним из самых сложных этапов подготовки к первым пилотируемым миссиям была разработка системы аварийного спасения, которая позволит экипажу эвакуироваться на любом этапе полета.

«В целом беспилотные испытания сейчас идут на ура», — отметил миллиардер.

Помимо этого, Базос раскритиковал одного из главных конкурентов Blue Origin на рынке космического туризма — Virgin Galactic. Безос считает, что компании будут предлагать клиентам разные услуги.

Максимальная высота, на которую может подняться космоплан VSS Unity, составляет всего 82,7 км. Нижняя граница космоса, по версии Международной авиационная федерации (FAI), представлена линией Кармана и располагается почти на 20 км выше. Таким образом, говорит Безос, хотя на высоте 80 км туристы также испытают невесомость, формально они не побывают в космосе, а потому не могут считаться астронавтами.

«Мы с самого начала ставили перед собой задачу подняться выше линии Кармана, потому что не хотели добавлять в контракт различные сноски, написанные мелким шрифтом», — заявил основатель Blue Origin.

Тем самым он намекнул, что Virgin Galactic вводит будущих туристов в заблуждение.

«Я считаю, что рано или поздно Virgin Galactic придется усовершенствовать свое решение, чтобы оно могло подниматься выше линии Кармана», — заметил предприниматель.

В интервью SpaceNews Безос также раскрыл основное предназначение ракеты New Shepard: «туристический» носитель позволит команде инженеров испытать новые технологии и отладить работу систем запуска, полета и посадки. Полученные знания впоследствии применят при использовании тяжеловесной ракеты New Glenn.

«Мы планируем использовать некоторые комплектующие New Shepard при сборке второй ступени New Glenn. Это касается в том числе двигателя BE-3», — рассказал Безос.

Источник: hightech.plus