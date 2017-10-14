Главный специалист Google по облачным технологиям: «Машинам требуется вернуть понимание контекста»

«Нам нужно ориентироваться на человечность. Если вы взгляните на то, что мы делаем в сфере ИИ-технологий, вы заметите огромную победу в распознавании паттернов. Тем не менее, это очень узкоспециализированная задача, ей недостает понимания контекста и того гибкого обучения, которое есть у людей, — говорит Ли. — Если мы хотим создавать технологии, которые улучшают жизнь людей, делают ее продуктивнее и лучше, а мир — безопаснее, нам нужно внедрить в машины определенный уровень человеческой коммуникации и сотрудничества».

По словам Ли, ограничения современного ИИ хорошо описывает фраза, написанная в 70-х гг.: «ИИ — машина, которая может сделать идеальный ход на шахматной доске во время пожара в комнате».

«В ходе следующей волны исследований ИИ необходимо вернуть машинам понимание контекста, если мы хотим, чтобы они стали более полезными. Им нужен определенный уровень абстракции и здравого смысла — и это самые актуальные на сегодняшний день задачи», — утверждает Ли.

По мнению специалиста, зрение и понимание языка являются краеугольным камнем любого интеллекта.

«Что делает людей уникальными, так это то, что эволюция дала нам самые невероятные и изощренные зрительную, двигательную и языковую системы, которые работают сообща. Чтобы искусственный интеллект мог развиваться и достигнуть не меньших результатов, нежели люди, он также должен иметь, по меньшей мере, хорошие зрительную и языковую системы», — сказала Ли.

Напоследок отметим, что Ли давно выступает за то, чтобы привлечь в сферу ИИ-технологий как можно больше представительниц прекрасного пола, «поскольку от этого выиграют все». Свою позицию она аргументирует следующим образом.

Во-первых, поскольку все больше работы будет связано с ИИ-технологиями, компании будут нуждаться во все большем количестве соответствующей рабочей силы. Это экономический аргумент.

Кроме того, существуют исследования, которые показывают, что чем более разнообразна группа, которая работает над той или иной проблемой, тем более креативными и нестандартными являются решения, к которым она приходит. Это инновационный аргумент. Также существуют моральные и этические аспекты.