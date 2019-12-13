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IMDb опубликовал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года

IMDb опубликовал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года

IMDb опубликовал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года


Чем ближе к Новому Году, тем большее количество СМИ, сервисов и других ресурсов публикуют собственные подборки топовых устройств и продуктов. Не стал исключением и любимый киноманами сайт IMDb, представивший целый ряд топ-контента, самыми интересными из которых являются Топ-10 фильмов и сериалов уходящего 2019 года, а также Топ-10 самых ожидаемых фильмов и сериалов 2020 года.

Все четыре рейтинга составлялись на основе количества просмотров страниц фильмов и сериалов более чем 200 млн пользователей IMDb. То есть они говорят не о рейтинге или кассовых сборах проектов, а скорее об интересе к ним.

Итак, начнем с фильмов, Топ-10 самых интересных фильмов 2019 года по версии IMDb выглядит следующим образом:

  1. Joker / «Джокер»
  2. Once Upon a Time… in Hollywood / «Однажды в… Голливуде»
  3. Avengers: Endgame / «Мстители: Финал»
  4. Captain Marvel / «Капитан Марвел»
  5. It Chapter Two / «Оно 2»
  6. The Lion King / «Король Лев»
  7. Spider-Man: Far from Home / «Человек-паук: Вдали от дома»
  8. Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»
  9. Aladdin / «Аладдин»
  10. Us / «Мы»
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Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2019 года представлены следующим проектами:

  1. Game of Thrones / «Игра Престолов»
  2. Chernobyl / «Чернобыль»
  3. Stranger Things / «Очень странные дела»
  4. The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла»
  5. The Boys / «Пацаны»
  6. Black Mirror / «Черное Зеркало»
  7. The Walking Dead / «Ходячие мертвецы»
  8. Peaky Blinders / «Острые козырьки»
  9. Sex Education / «Половое воспитание»
  10. You / «Ты»
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Не менее интересными (и местами необычными) выглядят рейтинги самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года:

  1. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn / «Хищные птицы»
  2. Sonic the Hedgehog / «Соник в кино»
  3. Top Gun: Maverick / «Лучший стрелок 2»
  4. No Time to Die / «Нет времени умирать»
  5. Black Widow / «Черная Вдова»
  6. Mulan / «Мулан»
  7. Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984»
  8. Dune / «Дюна»
  9. The King’s Man / «King’s Man: Начало»
  10. Fast & Furious 9 / «Форсаж 9»

Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2020 года:

  1. Star Trek: Picard / «Звездный путь: Пикар»
  2. The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат»
  3. The New Pope / «Новый Папа»
  4. The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
  5. Snowpiercer / «Сквозь снег»
  6. The Stand / «Противостояние»
  7. The Outsider / «Чужак»
  8. Stargirl / «Старгерл»
  9. Hunters / «Охотники»
  10. Katy Keene / «Кэти Кин»

Отметим, что в разделе «Best of 2019» ресурса IMDb собрано еще несколько интересных рейтингов, включая самые высокооцененные фильмы, сериалы, трейлеры, актеры и т.д.

Так что если вы интересуетесь индустрией развлечений или же просто подыскиваете фильм или сериал для просмотра на грядущих праздниках, то обязательно посетите данный раздел.

Источник: IMDb

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