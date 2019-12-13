IMDb опубликовал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года

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Чем ближе к Новому Году, тем большее количество СМИ, сервисов и других ресурсов публикуют собственные подборки топовых устройств и продуктов. Не стал исключением и любимый киноманами сайт IMDb, представивший целый ряд топ-контента, самыми интересными из которых являются Топ-10 фильмов и сериалов уходящего 2019 года, а также Топ-10 самых ожидаемых фильмов и сериалов 2020 года.

Все четыре рейтинга составлялись на основе количества просмотров страниц фильмов и сериалов более чем 200 млн пользователей IMDb. То есть они говорят не о рейтинге или кассовых сборах проектов, а скорее об интересе к ним.

Итак, начнем с фильмов, Топ-10 самых интересных фильмов 2019 года по версии IMDb выглядит следующим образом:

Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2019 года представлены следующим проектами:

Не менее интересными (и местами необычными) выглядят рейтинги самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года:

Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2020 года:

Отметим, что в разделе «Best of 2019» ресурса IMDb собрано еще несколько интересных рейтингов, включая самые высокооцененные фильмы, сериалы, трейлеры, актеры и т.д.

Так что если вы интересуетесь индустрией развлечений или же просто подыскиваете фильм или сериал для просмотра на грядущих праздниках, то обязательно посетите данный раздел.

Источник: IMDb