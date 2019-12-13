IMDb опубликовал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года и самых ожидаемых проектов 2020 года
Чем ближе к Новому Году, тем большее количество СМИ, сервисов и других ресурсов публикуют собственные подборки топовых устройств и продуктов. Не стал исключением и любимый киноманами сайт IMDb, представивший целый ряд топ-контента, самыми интересными из которых являются Топ-10 фильмов и сериалов уходящего 2019 года, а также Топ-10 самых ожидаемых фильмов и сериалов 2020 года.
Все четыре рейтинга составлялись на основе количества просмотров страниц фильмов и сериалов более чем 200 млн пользователей IMDb. То есть они говорят не о рейтинге или кассовых сборах проектов, а скорее об интересе к ним.
Итак, начнем с фильмов, Топ-10 самых интересных фильмов 2019 года по версии IMDb выглядит следующим образом:
- Joker / «Джокер»
- Once Upon a Time… in Hollywood / «Однажды в… Голливуде»
- Avengers: Endgame / «Мстители: Финал»
- Captain Marvel / «Капитан Марвел»
- It Chapter Two / «Оно 2»
- The Lion King / «Король Лев»
- Spider-Man: Far from Home / «Человек-паук: Вдали от дома»
- Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»
- Aladdin / «Аладдин»
- Us / «Мы»
Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2019 года представлены следующим проектами:
- Game of Thrones / «Игра Престолов»
- Chernobyl / «Чернобыль»
- Stranger Things / «Очень странные дела»
- The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла»
- The Boys / «Пацаны»
- Black Mirror / «Черное Зеркало»
- The Walking Dead / «Ходячие мертвецы»
- Peaky Blinders / «Острые козырьки»
- Sex Education / «Половое воспитание»
- You / «Ты»
Не менее интересными (и местами необычными) выглядят рейтинги самых ожидаемых фильмов и сериалов.
Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года:
- Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn / «Хищные птицы»
- Sonic the Hedgehog / «Соник в кино»
- Top Gun: Maverick / «Лучший стрелок 2»
- No Time to Die / «Нет времени умирать»
- Black Widow / «Черная Вдова»
- Mulan / «Мулан»
- Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984»
- Dune / «Дюна»
- The King’s Man / «King’s Man: Начало»
- Fast & Furious 9 / «Форсаж 9»
Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2020 года:
- Star Trek: Picard / «Звездный путь: Пикар»
- The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат»
- The New Pope / «Новый Папа»
- The Walking Dead: World Beyond / «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
- Snowpiercer / «Сквозь снег»
- The Stand / «Противостояние»
- The Outsider / «Чужак»
- Stargirl / «Старгерл»
- Hunters / «Охотники»
- Katy Keene / «Кэти Кин»
Отметим, что в разделе «Best of 2019» ресурса IMDb собрано еще несколько интересных рейтингов, включая самые высокооцененные фильмы, сериалы, трейлеры, актеры и т.д.
Так что если вы интересуетесь индустрией развлечений или же просто подыскиваете фильм или сериал для просмотра на грядущих праздниках, то обязательно посетите данный раздел.
Источник: IMDb