Jetpack Aviation: первая в мире гонка на реактивных ранцах, вероятно, состоится уже в этом году

Инженеры компании Jetpack Aviation (JPA) завершили групповые испытательные полеты на джетпаках — реактивных двигателях, закрепленных на спине человека в виде рюкзака.

Испытания показали, что два пилота могут, не мешая друг другу, лететь так близко, чтобы щелкнуть друг друга по носу. Теперь не за горами и первая гонка на этом «транспорте будущего», полагают инженеры.

Вместе с тем, в Jetpack Aviation подчеркивают, что они не спешат устроить состязания во что бы то ни стало. Им не нужны ни человеческие жертвы, ни дополнительные запреты от встревоженных законодателей (тем более что авиационная отрасль и без того регулируется достаточно жестко)

«Первая в мире гонка на мотоциклах прошла в тот день, когда был собран второй мотоцикл. Однако сейчас речь идет об устройствах, развивающих скорость до 320 км/ч, способных подняться на высоту до 5,5 километра… спешка здесь явно ни к чему», — говорят инженеры.

Поэтому они предпочитают действовать выверено и методично. Так, в прошлом году Дэвид Меймен из JPA получил в Федеральном авиационном департаменте США первый и пока единственный в мире сертификат инструктора по полету на джетпаках. Это позволило компании создать легальную систему подготовки пилотов и провести несколько мероприятий для публики.

Весь 2018 год инженеры проводили испытательные групповые полеты. Важно было понять, не мешают ли друг другу два джетпака, летящие рядом. Среди прочего команда экспериментировала с игрой в мяч, устроив в небе своеобразный квиддич. Как показали испытания, реактивные ранцы ведут себя вполне стабильно и позволяют пилотам безопасно сближаться на расстояние вытянутой руки и вновь расходиться.

По словам представителей JPA, первые официальные соревнования, вероятно, пройдут над гладью воды — в целях безопасности. Впрочем, через пару лет планируется перейти и к гонкам над земной твердью.

Формат таких состязаний, скорее всего, будет представлять собой кольцевые гонки с препятствиями на скорость а-ля знаменитые соревнования Red Bull Air Race для спортивных самолетов. При этом на первых порах участники будут выходить на трассу по одному — регулирующие органы, вероятно, не разрешат сразу же переходить к зрелищным групповым гонкам.

Чтобы принять участие в состязаниях, гоночной команде понадобится иметь как минимум три джетпака. Если у потенциальных гонщиков нет своих реактивных ранцев, JPA готова продать или сдать в аренду собственную продукцию. В этом случае компания берет на себя также подготовку пилотов и техническое обслуживание устройств. В то же время, инженеры надеются, что вскоре после старта набора команд к ним подтянется множество джетпак-энтузиастов, желающих опробовать собственные решения в деле.

Источник: The Atlas