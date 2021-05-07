Капитализация Dogecoin впервые превысила 80 миллиардов долларов. «Мемная» криптовалюта стоит дороже HP и многих технологических компаний

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Курс Dogecoin в ходе торгов 6 мая обновил исторический максимум — 0,696495 доллара за единицу криптовалюты. В результате скачка рыночная капитализация любимой криптовалюты Илона Маска достигла впечатляющих 80 миллиардов долларов.

Только за последнюю неделю курс Dogecoin вырос более чем вдвое — 30 апреля он составлял 0,310 доллара, а к вечеру 6 мая криптовалюта подорожала до нового максимума в 0,696 доллара. Затем последовал непродолжительный спад, но сейчас криптовалюта снова вернулась к росту. на момент написания новости за один Dogecoin на биржах дают 0,632 доллара и курс продолжает расти.

Dogecoin — криптовалюта на основе Litecoin, выпущенная в декабре 2013 года. Ее назвали в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге. Криптовалюта Dogecoin, созданная как шутка для высмеивания самой идеи криптовалюты, в итоге превратилась в одну из самых популярных криптовалют. На сегодня Dogecoin стоит дороже многих именитых IT-компаний. Например, рыночная стоимость знаменитого американского производителя компьютеров и принтеров HP составляет 43,6 миллиарда долларов.

В свежем интервью американскому таблоиду TMZ Илон Маск заявил, что Dogecoin вполне может стать будущим криптовалют.