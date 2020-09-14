Киносборы: «Тенет» Нолана набрал первые $200 млн в мире, но в США результат упал вдвое — до $9,5 млн за неделю (Wonder Woman 1984 тут же перенесли)





Как вы помните, блокбастер «Тенет» Кристофера Нолана «совершил» весьма смелый поступок — вышел в кинотеатральный прокат в ситуации, когда множество залов все еще закрыты, а зрители не горят желанием посещать кинотеатры из-за опасений по поводу COVID-19. Как говорится, «овец по осени считают», но уже сейчас можно сказать, что в лучшем случае фильм окупит расходы на съемки, а вот о прибылях говорить пока не приходится.

На позапрошлой неделе картина «Тенет» собрала $20,2 млн в Северной Америке и $126 млн на международных рынках, то есть суммарно $146,2 млн. Неделю спустя кинотеатры в США и Канаде заработали фильму ориентировочно $9,3 млн (то есть вдвое меньше, чем на первой неделе), а международный прокат обеспечил фильму $51,5 млн. В итоге на данный момент американские сборы фильма составляют $29,5 млн, международные — $177,5 млн, а сумма составляет $207 млн.

Напомним, что для окупаемости фильма с бюджетом $200 млн ему необходимо собрать в кинотеатрах как минимум вдвое больше (ориентировочно половина стоимости билета уходит кинотеатру), при этом киностудии и дистрибьюторы тратят значительные дополнительные средства на маркетинг.

На фоне неудачного проката «Тенета» студия Warner Bros. уже объявила о переносе фильма «Wonder Woman 1984» со 2 октября на 25 декабря 2020 года. Если прогноз аналитиков по поводу второй волны коронавируса окажется верным, то эта дата также окажется не финальной.

P.S. Не все хорошо и у Disney с «Мулан» — в первый уикэнд проката экранизация китайской легенды собрала всего $23 млн, что оказалось меньше, чем самые осторожные прогнозы студии.

Источник: Variety