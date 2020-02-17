Нужен ноутбук с 28 ТБ твердотельного хранилища? Eurocom предлагает парочку таких





Топовый смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra оснащается 512 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0 и вдобавок к этому поддерживает карточки памяти microSD объемом до 1 ТБ. То есть, суммарно получается хранилище на 1,5 ТБ, чего достаточно для хранения 500 фильмов. Каков же максимальный объем твердотельного хранилища для ноутбуков? Компания Eurocom, славящаяся выпуском монструозных мобильных ПК, на днях обновила ассортимент, предложив модели, у которых объем чистого твердотельного хранилища достигает впечатляющих 28 ТБ.

В арсенале Eurocom есть два 17,3-дюймовых высокопроизводительныех ноутбука класса DTR —Sky X9C и Tornado F7W — с тремя слотами для твердотельных накопителей M.2-2280 и еще два 2,5-дюймовых отсека для SSD или HDD. Клиенты, которым требуется максимум пространства для хранения информации, теперь могут заказать три SSD Sabrent Rocket объемом 4 ТБ каждый (Phison PS5012-E12, 3D TLC NAND, PCIe 3.0 x4) и еще два 2,5-дюймовых накопителя Micron 5100 с интерфейсом SATA 3.0 (6 Гбит/с) емкостью 8 ТБ каждый. То есть, в сумме получается 28 ТБ.

Только за одну такую подсистему хранения придется отдать $10 700. За установку и объединение в RAID-массив придется доплатить сверх этой суммы.

Помимо пяти SSD, Eurocom X9C может включать восьмиъядерный процессор Intel Core i9-9900K, 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 МГц и два графических процессора NVIDIA GeForce RTX 2080. Максимальная конфигурация с 28 ТБ флэш-памяти, панелью 4K и другими топовыми характеристиками обойдется во внушительные $20 500. Понятно, что заключение такой мощи в компактный корпус не является тривиальной задачей и требует, в том числе, дорогостоящих компонентов, поэтому столь высокая цена не особенно удивляет. На этом фоне самый дорогой 16-дюймовый MacBook Pro c 8-ядерным процессором и 8-терабайтным SSD за $6099 кажется уже и не таким дорогим.

Кроме Sky X9C и Tornado F7W machines, в ассортимент Eurocom есть и другие 15,6-дюймовые и 17,3-дюймовые ноутбуки, способные вместить более одного SSD. Говоря точнее, покупатель может оснастить их PCIe-накопителем Sabrent Rocket на 4 ТБ и/или 2,5-дюймовым SSD Micron 5100 на 8 ТБ, чтобы в компактном корпусе получить хранилище больше, чем в дестопе.

Источник: Anandtech