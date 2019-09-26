Официально: Глава Marvel Studios Кевин Файги работает над новым фильмом по вселенной Star Wars / «Звездные Войны»

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По данным издания The Hollywood Reporter глава Marvel Studios Кевин Файги разрабатывает новый фильм из вселенной Star Wars / «Звездные Войны». Компания Disney уже подтвердила эту информацию и дополнила, что помогать ему в этом будет президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

В частности, главный креативный директор и сопредседатель Walt Disney Studios Алан Хорн ответил на запрос THR следующим образом:

«После завершения «Саги Скайуокера» Кэтлин Кэннеди начнет новую эру Звездных войн и с учетом того, насколько ярым фанатом этой вселенной является Кевин Файги, абсолютно логично, что эти два экстраординарных продюсера будут работать над следующим фильмом по Star Wars вместе.»

Отметим, что Кэтлин Кэннеди выступала продюсером всех пяти последних фильмов по вселенной, включая трилогию «Пробуждение силы» / «Последние джедаи» / «Скайуокер. Восход» и пару спин-оффов «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».

В свою очередь, Кевин Файги последние годы настолько же плотно занимался вселенной Marvel Cinematic Universe, где успел спродюсировать больше двух десятков фильмов. После недавнего разрыва с Sony у Кевина появилось немного больше свободного времени и скорее всего именно поэтому он решил приложить руку к одной из наиболее популярных фантастических кинофраншиз.

По слухам, Кевин Файги уже придумал сюжет и даже выбрал известного актера на важную роль в нем, однако точных деталей по данному проекту все еще нет.

Отметим, что компания Disney приобрела Marvel в 2009 году по цене $4 млрд, в 2012 года за такую же сумму была выкуплена студия Lucasfilm у ее основателя Джорджа Лукаса. С тех пор Disney заработал на проектах Marvel Cinematic Universe более $20 млрд, а вот вселенная Star Wars при не меньшем потенциале пока показывает не настолько высокие результаты, а Solo: A Star Wars Story и вовсе стал провалом, собрав всего $390 млн по миру при бюджете $275 млн.

Напомним, что новыми фильмами по вселенной Star Wars также занимаются шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсса (причем они первые в очереди) и режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон, который занимается полноценной новой трилогией. Также по слухам Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic», сценарием которой уже занимается шоураннер «Видоизмененного углерода» Лаэта Калогридис.

Источник: EW