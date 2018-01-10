Перший трейлер «Фокстер & Макс» – українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика і пса-супергероя

У мережі з’явився тизер-трейлер «Фокстер & Макс», українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика і пса-супергероя, знятого на замовлення Держкіно. Режисером фільму виступає Анатолій Матешко, відомий по картинам «День народження Буржуя», «Трубач» та інші.

Бюджет стрічки становить понад 40 млн гривень, 90% з яких були надані державою. Виробництвом займається кінокомпанія «Prоnto Film», продюсери стрічки – Максим Асадчий та Катерина Копилова. Над сценарієм фільму працювали канадський сценарист Скотт Паризьен і Анастасія Матешко.

За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Несподівано, намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється в собаку-наноробота з суперможливостями, якого хоче вкрасти суперзлодій.

Крім безлічі девайсів, шпигунських гаджетів і балакучих надсучасних роботів, в кадрі покажуть улюблені і знайомі місця Києва. Крім того, у стрічці можна буде почути сучасну українську музику.

За словами творців, картина не дасть глядачеві занудьгувати – тут і перегони на автостраді, і захоплюючих погоні з елементами паркуру, і екстремальні сцени на даху багатоповерхівки.

У широкий прокат картина вийде восени 2018 року, більш точна дата поки не називається. Зате відомо, що прокат фільму не обмежиться тільки Україною, наразі вже є домовленості зі словацьким дистриб’ютором, також ведуться переговори з чехами, поляками і болгарами.