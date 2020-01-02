Первый трейлер хоррора Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2»

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Одна из самых ожидаемых кинопремьер первой половины 2020 года — «Тихое место 2» / Quiet Place Part 2, продолжение признанного постапокалиптического хоррора (там людям нужно было вести себя как можно тише, чтобы их не услышали чудовища). Короткий тизер нам показали две недели назад, а вчера Paramount Pictures, как и обещала, опубликовала полноценный трейлер горячо ожидаемого предложения про инопланетных тварей со сверхчувствительным слухом.

Действие сиквела развернется вскоре после событий первой части, а в центре сюжета снова окажется семья Эбботтов. Вынужденные покинуть дом, герои отправятся на поиски нового убежища. Разумеется, эта дорога будет очень непростой, а инопланетные твари окажутся не единственной опасностью на их пути.

Сценаристом и режиссером сиквела выступил автор первой части Джон Красински. Жена постановщика, актриса Эмили Блант, сыгравшая в оригинальной картине одну из главных ролей, вернется к своему персонажу в продолжении. Также в сиквеле появятся Киллиан Мерфи («Острые козырьки») и Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»).

Трейлер в оригинале на английском:

Премьера фильма «Тихое место 2» / Quiet Place Part 2 в Украине состоится 19 марта.

Остается добавить, что оригинальный фильм собрал в прокате более $340 млн при бюджете в $17 млн.