Renault e-Plein Air — электрический шоукар с внешностью классического Renault 4 и платформой Twizy

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Французский автопроизводитель Renault решил выпустить особый концепт в честь юбилейного десятого мероприятия 4L International, посвященного классической модели Renault 4L. Электромобиль Renault e-Plein Air объединила прошлое и будущее, взяв знакомую внешность классики и современную электрическую платформу Twizy.

Напомним, что электрический Renault Twizy представляет собой компактный двухместный сити-кар (или скорее закрытый квадроцикл) весом порядка 450 кг. Он оснащается электродвигателем мощностью всего 17 л.с. (13 кВт) и батареей емкостью 6,1 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 100 км. С учетом того, что самый легкий Renault 4L весил порядка 600 кг, лишние 150 кг не самым лучшим образом скажутся на динамике и пробеге от одного заряда Renault e-Plein Air.

Отметим, что открытая версия Renault 4 (Plein Air) была выпущена в 1968 году для конкуренции с Citroën Méhari. Модель оказалась не самой удачной, поэтому спустя всего два года и 563 экземпляров ее производство свернули. В свою очередь базовая версия Renault 4 появилась на свет в качестве ответа аналогичному по формату Citroën 2CV.

Источник: Engadget