Rockstar Games во второй раз перенесли выход Red Dead Redemption 2, новая дата релиза – 26 октября 2018 года

Компания Rockstar Games во второй раз перенесла сроки выхода игры Red Dead Redemption 2. Первоначально продолжение популярной игры обещали выпустить осенью 2017 года, затем сроки сдвинули на весну 2018 года и вот теперь геймстудия объявила, что переносит релиз на 26 октября 2018 года.

В утешение фанатам Rockstar Games опубликовала несколько свежих скриншотов, вежливо извинилась и сообщила, что студии необходимо дополнительное время на “полировку” игры. Также разработчики выразили надежду, что когда игроки наконец смогут поиграть в Red Dead Redemption 2, то они признают, что ожидание того стоило.

Напомним, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One, создатели обещают игрокам эпическую историю о Диком Западе с огромным и атмосферным миром, который обеспечит непередаваемые ощущения не только от сюжетной кампании, но и от режима онлайн-мультиплеера.

Источник: Rockstar Games