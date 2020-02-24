Сервис HBO Max подтвердил, что снимет специальный эпизод сериала Friends / «Друзья», где соберутся все шесть главных героев (за гонорар $2,5 млн каждому)

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Слухи о том, что стриминговый сервис HBO Max хочет снять специальный эпизод культового сериала Friends / «Друзья» оказались правдой. Компании WarnerMedia удалось договориться об участии в проекте со всеми шестью исполнителями главных ролей, включая Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс).

Эпизод будет представлять собой типичный special без определенного сценария во время которого актеры сериала будут вспоминать о съемках Friends / «Друзья», которые длились долгие 10 лет (то есть это не игровая серия-продолжение о повзрослевших героях). По данным издания Variety, каждый из актеров получит за участие по меньшей мере $2,5 млн.

Премьера дополнительного эпизода состоится одновременно с запуском стриминговой платформы HBO Max в мае текущего года, все актеры уже разместили соответствующий анонс в своих соцсетях:

Напомним, что длительное время права на показ сериала «Друзья» принадлежал сервису Netflix, однако с запуском собственного сервиса HBO Max компания WarnerMedia решила выкупить их за $425 млн. Таким образом, начиная с мая 2020 года все серии Friends (+ один новый эксклюзивный эпизод) будут доступны подписчикам HBO Max.

Сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. В прошлом году проект отпраздновал свое 25-летие, в честь чего Google подготовил ряд тематических пасхалок.

Отметим, что слухи о возможном продолжении или перезапуске сериала «Друзья» (Friends) ходят постоянно, каждого из шести актеров регулярно спрашивают об этом в интервью. Также регулярно в сети появляются фейковые трейлеры якобы полнометражного продолжения, однако официально о такой возможности никто из причастных не заявлял.

Источник: Variety