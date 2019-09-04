SpaceX возложила вину за недавний инцидент со спутником ESA на «баг в работе системы оповещения»

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Ошибка в работе дежурной системы оповещения американской компании SpaceX едва не привела к столкновению спутника связи Starlink со спутником дистанционного зондирования земли Aeolus, принадлежащим Европейскому космическому агентству. Как пишет Ars Technica со ссылкой на SpaceX, из-за ошибки дежурный оператор вовремя не получил сообщение о возможном столкновении спутников и не предпринял никаких действий для его предотвращения. Уводить спутник от столкновения пришлось европейскому агентству в одностороннем порядке.

Напомним, несколько дней назад спутнику Aeolus под руководством операторов ESA пришлось осуществить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с одним из спутников группировки Starlink. Выполнить этот маневр потребовалось, поскольку вероятность столкновения спутников была «почти в десять раз» выше принятого порога безопасности в 1e-4 (1 к 10 тысячам). В результате маневра спутник Aeolus изменил высоту орбиты с 320 километров до 350 километров и таким образом пролетел выше спутника Starlink.

Согласно заявлению SpaceX, изначально столкновение между спутниками Starlink и Aeolus оценивалось как маловероятное — 2,2e-5 (один к 50 тысячам). По версии американской компании, первое сообщение с оценкой вероятности столкновения спутников появилось 28 августа 2019 года. Позднее системы наблюдения ВВС США пересчитали вероятность столкновения космических аппаратов; она составила 1,69e-3, что выше порогового значения. Военные разослали всем операторам сообщение со скорректированной вероятностью. Однако дежурный оператор SpaceX не получил данное сообщение из-за ошибки в работе системы оповещения. Соответственно, когда представители ESA связались с ним с предложением что-либо предпринять, оператор ответил им отказом.

«Когда в ответ на наше обращение в SpaceX заявили, что они не планируют предпринимать каких-либо действий, стало очевидно, что реагировать придется нам», — отметили в ESA.

По заявлению американской компании, в настоящее время ее специалисты работают над изучением этой ошибки и предпринимают действия, чтобы она впредь не повторилась.

«Если бы на тот момент мы владели актуальной информацией, то сами бы связались с ESA для координации дальнейших действий», — заверили в SpaceX.

Между тем, Европейское космическое агентство объявило, что намерено открыть программу по разработке технологий, которые в будущем позволят автоматизировать процессы доведения сообщений о возможном столкновении до дежурных операторов, взаимной координации маневров спутников и даже автоматического управления космическими аппаратами.

Напоследок отметим, в ESA призвали не винить в чем-либо SpaceX.

«В инциденте никто не виноват, поскольку в настоящее время в космосе нет никаких правил. А раз правил нет, то никто ничего не нарушил. Космическое пространство по-прежнему неорганизованно, и данное происшествие доказывает острую необходимость в разработке четких правил космического движения и космической коммуникации, которые позволят автоматизировать многие процедуры. Авиационная отрасль это уже прошла, теперь настало время космическим компаниям собраться вместе и разработать свод правил», — подчеркнули специалисты агентства.

Кроме того, по их словам, отказ в содействии со стороны SpaceX в действительности сыграл ESA на руку:

«Благодаря этому, выполняя маневр, мы были уверены, что второй аппарат будет двигаться по прежней траектории».

Источник: N+1