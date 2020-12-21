Steam подвел итоги «Осенней распродажи» — в ней поучаствовали рекордные 24 млн одновременных и почти миллион новых пользователей





Цифровой сервис Steam решил подвести итоги традиционной осенней распродажи, которая в этом году прошла с 25 ноября по 1 декабря, «зацепив» чёрную пятницу и киберпонедельник. По данным сервиса, осенняя распродажа в этом году стала самой крупной в истории с точки зрения выручки, заработанной разработчиками и издателями.

Во время осенней распродажи в этом году чуть меньше миллиона игроков впервые купили игру или совершили микротранзакцию в Steam (на 33% больше по сравнению с тем же периодом в 2019 году). Многочисленным было также и участие текущих игроков. Максимальное число одновременных пользователей во время осенней распродажи 2020 года достигло почти 24 миллионов, что на 7 миллионов больше, чем максимальное число пользователей во время осенней распродажи 2019 года. Начиная с игр с общими продажами на сумму более $10,000 и заканчивая играми с выручкой на сумму более $1,000,000, в этом году на осенней распродаже успеха добилось наибольшее число игр.

Если говорить об активности игроков в номинировании на премию Steam, то в 2020 году сразу 5,3 миллиона пользователей отдали свои голоса за более чем 30 миллионов номинантов. При подсчете номинаций пять лучших финалистов в каждой категории отбираются для итогового голосования во время зимней распродажи. Чтобы у пользователей оставался повод поддержать свои любимые игры, за номинирование им выдавали значок сообщества Steam. Повысить уровень значка можно написав обзор номинированной игры — при этом более 1,6 миллиона пользователей воспользовались данной возможностью.

В Steam также анонсировали, что зимняя распродажа начнётся уже на этой неделе.

Источник: Steam