В GOG «бесплатно» раздают The Witcher 3: Wild Hunt

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В популярном игровом онлайн-магазине GOG вчера стартовала бесплатная раздача PC-версии игры The Witcher 3 Wild Hunt. Однако стоит сразу оговорить, что у этого аттракциона неслыханной щедрости есть некоторые дополнительные условия. Главное — иметь копию игры на другой платформе.

Чтобы получить игру, нужно скачать и установить новейшую версию клиента GOG Galaxy 2.0, зарегистрироваться или войти в него с помощью имеющейся учетной записи, после чего добавить аккаунт со сторонней платформы, где уже есть купленная копия The Witcher 3 Wild Hunt.

Если раньше была куплена обычная версия игры или издание «Игра года», то в GOG можно получить соответствующую копию, но в случае наличия игры и отдельно купленных дополнений, бесплатно пользователь GOG получает только базовую версию.

Пользователи, которые ранее купили PC-версию The Witcher 3 Wild Hunt, могут получить дополнительную копию (подарочный код), чтобы подарить игру другу, или оставить себе — GOG, в отличие от Steam или Epic Games Store, позволяет получить копию без защиты DRM. Кроме того, GOG предлагает вдобавок несколько приятных цифровых бонусов, например, саундтрек к игре.

Вполне вероятно, что эта «бесплатная» раздача — лишь умелый маркетинговый ход с целью привлечь дополнительное внимание к магазину GOG, которым владеет компания CD Projekt, издатель игр The Witcher, перед предстоящим сентябрьским выпуском следующего потенциального хита, Cyberpunk 2077.

Акции продлится до 23 июня, 14:00 по киевскому времени. К слову, владельцы Switch предложением воспользоваться не смогут просто потому, что «на данный момент не существует интеграции». Учитывая поддержку кроссплатформенных сохранений в The Witcher 3, это не очень красивый поступок со стороны GOG.

Источник: GOG