В сети появился трейлер исторической драмы The Current War, релиз которой задержался на два года из-за секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна

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В сети появился трейлер исторической драмы The Current War, которая выйдет в мировой прокат 11 октября — хотя изначально релиз был запланирован на декабрь 2017 года.

Как сообщается, сюжет фильма рассказывает о соперничестве Томаса Эдисона, который выступал за повсеместное использование постоянного тока, с двумя другими изобретателями — Джорджем Вестингаузом и Николой Теслой, которые поддерживали применение переменного тока.

Главные роли в The Current War исполнили Бенедикт Камбербэтч, Николас Холт и Майкл Шеннон, также в фильме сыграли Том Холланд (Человек-паук в киновселенной Marvel) и Кэтрин Уотерстон (Alien: Covenant). Фильм снял Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка») по сценарию Майкла Митника («Посвященный«), а спродюсировали картину Мартин Скорсезе и Тимур Бекмамбетов.

Изначально The Current War должна была выйти в прокат в 2017 году — однако The Weinstein Company, которой изначально принадлежала картина, сняла фильм с расписания после обвинений руководителя кинокомпании Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

При этом Вайнштейн, также выступавший продюсером The Current War, перед увольнением из The Weinstein Company специально отказался от этой должности, чтобы дать фильму выйти.

Тем не менее, релиз The Current War сначала отложили до февраля 2018 года, а потом перенесли на неопределенный срок — до тех пор, пока принадлежащая Дэвиду Глассеру компания 101 Studios не приобрела права на фильм и не назначила выход на октябрь 2019 года.

Источник: DTF