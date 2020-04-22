Variety: Disney+ уже приступил к разработке третьего сезона сериала The Mandalorian / «Мандалорец», хотя второй выйдет только осенью 2020 года





У большинства голливудских студий и стриминговых сервисов дела обстоят не лучшим образом — релизы переносятся, новые съемки не запускаются, средства не зарабатываются. Однако благодаря финансовым и контентным запасам отдельные сегменты и компании все же чувствуют себя лучше других. Так, по данным издания Variety компания Disney уже приступила к работе над третьим (!) сезоном сериала The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars, хотя второй должен выйти на стриминговой платформе Disney+ только в октябре 2020 года.

По данным инсайдеров несмотря на то, что работа над вторым сезоном все еще продолжается (съемки завершили в марте, как раз до начала введения карантина), шоураннер проекта Джон Фавро уже работает над сценарием третьего сезона, а художественный департамент под руководством вице-президента Lucasfilm Дага Чианга как минимум несколько недель готовит концепты для The Mandalorian 3. На руку Disney здесь сыграло свободное время Фавро, который пока не может заниматься другими масштабными проектами из-за карантинных мер.

Вряд ли хоть у кого-то были сомнения в том, что сериал «Мандалорец» будет продлен еще на несколько сезонов, однако мало кто ожидал, что процесс препродакшена третьего сезона предпочтут форсировать, а не отложить до лучших времен (как минимум до премьеры второго сезона). Второй сезон сериала The Mandalorian / «Мандалорец» выйдет на платформе Disney+ в октябре 2020 года, в свою очередь премьера первого сезона состоялась в ноябре 2019 года, так что третий сезон также практически гарантированно станет доступен осенью 2021 года.

Первый сезон завершился тем, что Мандо и Baby Yoda отправились на поиски родной планеты последнего, не подозревая, что их самый серьезный оппонент Мофф Гидеон остался в живых после схватки. Во втором сезоне ожидается продолжение приключений главных героев, а также появление джедая Асоки Тано в исполнении актрисы Розарио Доусон.

«Мандалорец» стал первым игровым сериалом по вселенной Star Wars для платформы Disney+, но уже озвучены планы по выходу еще как минимум двух других сериалов: о повстанцах Кассиане Андоре (Диего Луна) и K-2SO (Алан Тьюдик) из фильма Rogue One: A Star Wars Story и джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор).

Напомним, что Disney+ подготовил восьмисерийный документальный сериал Disney Gallery: The Mandalorian о съемках «Мандалорца» с Джоном Фавро в роли ведущего, премьера состоится 4 мая — в «День Звездных Войн».

Источник: Variety