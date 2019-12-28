Второй сезон «Мандалорца» выйдет на Disney+ осенью 2020 года — в эти же сроки ожидается премьера «Сокола и Зимнего солдата» по комиксам Marvel





Сериал The Mandalorian / «Мандалорец» и, конечно же, его самый милый герой — малыш Йода, ставший главной звездой шоу и одним из главных мемов 2019 года — вернется на экраны осенью 2020 года. Сроки премьеры второго сезона признанного космического вестерна в декорациях «Звездных войн» сообщил в своем твиттере режиссер Джон Фавро, выступающий шоураннером и сценаристом эксклюзивного проекта онлайн-кинотеатра Disney+.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Надо сказать, что производство продолжения стартовало еще до премьеры первой серии дебютного сезона, так что столь быстрое возвращение не стало большим сюрпризом, но от этого новость не становится менее приятной.

Выход продолжения «Мандалорца» Фавро анонсировал в день выхода восьмой и заключительной серии первого сезона шоу, которая очень порадовала как критиков, так и зрителей. Сезон завершился весьма многообещающе (спойлерить не будем), так что фанаты с большим нетерпением ожидают продолжения истории.

Точная дата премьеры второго сезона «Мандалорца» пока не сообщается, но осенний сезон 2020 года обещает быть весьма насыщенным на крупные премьеры Disney+. В эти же сроки на Disney+ состоится премьера сериала Falcon & Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» по комиксам Marvel, который расскажет о приключениях друзей капитана Америка после событий «Мстители: Финал». Энтони Маки и Себастьян Стэн вновь сыграют титульных персонажей. К своей роли вернется и Даниэль Брюль, исполнивший роль барона Земо в фильме «Первый Мститель: Противостояние». Увы, пока подробности сюжета держатся в тайне.

Источник: Jon Favreau Twitter