Вышел первый трейлер фильма «Uncharted» с Томом Холландом в роли Натана Дрейка (премьера — 18 февраля 2022 года)

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После сегодняшней утечки трейлера в плохом качестве компания Sony Pictures решила не испытывать терпение фанатов и самостоятельно опубликовала трейлер фильма Uncharted. Картина снята по мотивам одноименной игровой серии от геймстудии Naughty Dog, в которой главный герой Натан Дрейк разыскивает разнообразные сокровища и артефакты.

Как вы уже поняли, по сюжету игры и картина представляет собой нечто среднее между франшизами «Лара Крофт» и «Индиана Джонс». Главную роль исполнил Том Холланд («Человек-паук»), также в фильме появятся Марк Уолберг («Макс Пэйн»), Антонио Бандерас («Отчаянный»), Софья Тейлор Али («Правда или действие») и Тати Габриэль («Леденящие душу приключения Сабрины»).

Режиссером фильма Uncharted выступил Рубен Фляйшер («Zомбилэнд», «Веном»), а сценарий написали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй. Помимо трейлера Sony Pictures объявила дату кинопремьеры — она намечена на 18 февраля 2022 года.

Источник: Sony