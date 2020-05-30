За стартом Crew Dragon на YouTube одновременно наблюдали более 4 млн зрителей — это второй стрим в истории по числу одновременных пользователей

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Президент США Дональд Трамп (справа) и вице-президент Майк Пенс наблюдают за историческим событием — первым за девять лет пилотируемым запуском на американском корабле с территории США.

Трансляция похорон Роскосмоса первого пилотируемого полета SpaceX Crew Dragon стала второй крупнейшей трансляцией в истории YouTube. В пиковый момент трансляцию на канале SpaceX в YouTube одновременно смотрели более 4 миллионов человек. Это второй результат в истории YouTube. Суммарный результат по трем отдельным трансляциям (две на канале SpaceX + один NASA) — 7,9 млн зрителей.

Лидером с двухкратным отрывом до сих пор остается стрим прыжка из стратосферы Феликса Баумгартнера, организованного RedBull. Ее в 2012 году одновременно смотрели 8 миллионов человек.

Что интересно, Crew Dragon Demo-2 отобрал титул второго самого крупного стрима по числу одновременных пользователей на YouTube у первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая в свое время стала второй крупнейшей трансляцией в истории YouTube с пиковым числом одновременных зрителей в 2,3 миллиона человек.