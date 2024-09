Algo ha fallado en Tesla: el lanzamiento de la conducción autónoma total en Europa y China se pospone a 2025

A principios de este año, Elon Musk, consejero delegado de Tesla, afirmó en repetidas ocasiones que la empresa estaba preparando el lanzamiento de la conducción autónoma completa (FSD) en los mercados europeo y chino para finales de 2024. Sin embargo, algo parece haber salido mal, y Tesla ha experimentado un retraso.

Según un informe oficial del equipo de inteligencia artificial de Tesla, es probable que el fabricante de automóviles lance el FSD en Europa y China en el primer trimestre de 2025. Así lo afirma una publicación en la red social X, que revela la hoja de ruta para el lanzamiento de la función Full Self-Driving.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap:

September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-…

— Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024