Como Disney: los heridos graves en un accidente de Uber no pueden demandar a la empresa por pedir una pizza su hija menor de edad

Otra empresa niega a sus clientes el derecho a demandar por las graves consecuencias, alegando un acuerdo de licencia. La última vez fue Disney, ahora es Uber.

John y Georgia McGinty, una pareja de Nueva Jersey, viajaban en un taxi Uber en marzo de 2022 y sufrieron un accidente. Ambos sobrevivieron, pero Georgia pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos con una fractura de columna y una lesión abdominal, mientras que John sufrió «solo» fractura de esternón y una lesión en el brazo. Cuando los McGintys intentaron demandar, el juez se negó porque supuestamente habían aceptado cláusulas de arbitraje en las condiciones de uso de Uber cuando su hija menor de edad pidió una pizza a través de Uber Eats.

«Creemos que es válida y aplicable la cláusula de arbitraje contenida en el acuerdo en cuestión, a la que Georgia o su hija menor de edad accedieron utilizando su teléfono móvil».

«¿Cómo iba a pensar que mi capacidad para defender mis derechos constitucionales a un juicio se vería destruida por pedir comida?», — dice John. «Estamos horrorizados por la decisión del tribunal: una gran corporación como Uber puede evitar ser demandada por consumidores perjudicados porque el lenguaje contractual está enterrado en un acuerdo de usuario de diez páginas para servicios no relacionados con el que causó las lesiones del consumidor. … El contenido, el formato y la presentación — docenas de páginas en la pantalla de un iPhone mientras se pide comida — no permiten que nadie entienda a qué derechos está renunciando potencialmente ni lo graves que podrían ser las consecuencias,» dijo McGinty.

El arbitraje no significa que los cónyuges se queden sin nada. Sin embargo, es un proceso más imprevisible que suele favorecer a las grandes empresas. Las normas sobre pruebas son mucho más laxas y las víctimas no pueden recurrir la decisión del árbitro. No hay forma de saber si el árbitro les concederá suficiente dinero para cubrir la importante deuda médica que han acumulado mientras se recuperaban de sus lesiones.

La situación es familiar: antes Disney intentó desestimar una demanda por muerte por una reacción alérgica a la comida en un restaurante de Disney World. La empresa argumentó que la reclamación era imposible debido a las condiciones de servicio similares de Disney+. Sin embargo, Disney cambió su postura debido a la cobertura mediática. Periodistas de diversas publicaciones expresan su esperanza de que este caso también obligue a Uber a ceder.

Fuentes: Jalopnik, Independent, BBC