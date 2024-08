El año pasado se registró en Ucrania un número récord de accidentes con patinetes eléctricos — los conductores solían ir ebrios

En los últimos 5 años, los tribunales han conocido unos 130 casos de accidentes con e-scooters — 34% del total ocurridos en 2023, según Opendatabot.

Hasta agosto de 2024, en el registro del tribunal «Babushka» se registraron unos 111 casos administrativos y 22 penales por accidentes con patinetes.

En los primeros 6 meses de este año, se abrieron 16 casos administrativos y 3 penales debido a accidentes con e-scooters — más que en todo el año 2021.

Entre los casos en los que el conductor de un patinete eléctrico es culpable de un accidente, los más comunes son — atropellar a un peatón o dañar la propiedad (en estos casos, los conductores fueron multados con entre 340 y 850 UAH).

Al mismo tiempo, está aumentando el número de casos de accidentes en los que los conductores de e-scooters iban ebrios. En un caso, un conductor que atropelló a una mujer en la acera tenía 0,9 ppm de alcohol en sangre (más o menos lo mismo que después de beber 250 ml de vodka). Se le impuso una multa de 17.000 UAH y se le retiró el permiso de conducir.

Sin embargo, esta última sanción no siempre es posible, ya que los conductores de scooters pueden no tener carné de conducir y desconocer las normas de tráfico. Los servicios Bolt y Jet, por ejemplo, dicen que no exigen carné de conducir, el principal requisito es ser mayor de edad.

Ambas empresas señalan que todos los viajes están asegurados contra daños a la vida o la propiedad de terceros. Sin embargo, si un menor que ha añadido años a su edad durante el registro se ve implicado en un accidente, las consecuencias del mismo no suelen estar cubiertas.

«Ahora es muy importante desarrollar normas de tráfico claras y comprensibles para los e-scooters y la responsabilidad por su violación a nivel legislativo. No hacemos un seguimiento de todos los incidentes con e-scooters, pero sí de las reclamaciones al seguro — este año son menos del 0,001% de todos los desplazamientos»», afirma Anton Milka, Jefe de Desarrollo de Servicios Compartidos de Bolt en Ucrania.

El año pasado, los conductores de patinetes eléctricos fueron reconocidos como usuarios de pleno derecho de la vía pública, pero no se han aprobado normas especiales para ellos. Los principales requisitos son circular por el lado derecho de la calzada, llevar casco y elementos reflectantes y no circular por vías peatonales y aceras.