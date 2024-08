El Consejo de Ministros prohíbe expedir permisos de conducir y pasaportes técnicos en el extranjero sin actualizar los datos en el registro «Oberih».

Quienes no hayan actualizado sus datos de registro militar no podrán obtener o canjear un permiso de conducir ni matricular o rematricular un coche en el extranjero, según ha decidido el Consejo de Ministros.

Si el registro «Oberig» no contiene información sobre la actualización de los datos personales, los hombres de entre 18 y 60 años que se encuentren en el extranjero en Ucrania no podrán obtener un permiso de conducir ni matricular un coche. Esto se aplica tanto a la obtención de nuevos documentos como a su canje. Sobre informa «Periódico Judicial y Legal», en referencia a la decisión del Consejo de Ministros. La prohibición es válida durante la ley marcial y durante los tres meses posteriores a su finalización.

En particular, las oficinas extranjeras de SE «Documento» prestan servicios administrativos de obtención, canje o restablecimiento de permisos de conducir tras la pérdida del permiso de conducir, así como de matriculación o rematriculación de automóviles. De acuerdo con la orden, estos servicios no se aplicarán a los hombres de la edad apropiada para los que no hay información en el Registro Estatal Unificado de Personas Obligadas a Cumplir el Servicio Militar sobre la actualización de los datos personales o la baja en el registro.

También se prohíbe enviar y expedir certificados de matriculación de automóviles y permisos de conducir ordenados en la oficina electrónica de conductores del sistema de información MIA a través del Portal Estatal Unificado de Servicios Electrónicos, en particular a través de la aplicación «Diia», a los respectivos ciudadanos de Ucrania. Los documentos solicitados no se enviarán por correo internacional.

Así, el Consejo de Ministros ha imposibilitado la expedición de un permiso de conducir o un permiso de circulación en el extranjero sin actualizar los datos personales en el registro «Oberig». Aunque se soliciten, los documentos no se entregarán desde Ucrania.