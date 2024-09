El taxi robot de Waymo bloqueó la comitiva de Kamala Harris — el policía tuvo que remolcar el coche manualmente

En los vídeos que circulan por las redes sociales, se puede ver un robotaxi de Waymo parado al otro lado de la calle con los faros encendidos, mientras el resto del tráfico se ve obligado a circular con cuidado alrededor del coche.

Según el SF Standard, el coche bloqueó la comitiva de la vicepresidenta Kamala Harris, que se dirigía al hotel Fairmont de San Francisco.

Al final, el coche robotizado de Waymo no se movió, por lo que uno de los agentes de la policía local tuvo que remolcar manualmente el taxi para abrir la carretera.

HAPPENING NOW: A driverless @Waymo gets stuck making a u-turn as @VP’s motorcade arrived at the Fairmont S.F.

An SFPD officer had to manually drive the vehicle out. We’re hearing this wasn’t the only one… @abc7newsbayarea pic.twitter.com/uCdiTf9lbB

— LaurenABC7 (@LaurenABC7) September 28, 2024