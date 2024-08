Estaciones de recarga para vehículos eléctricos: la realidad es peor que las promesas

El número de vehículos eléctricos en circulación no deja de crecer, y la infraestructura de estaciones de recarga también se desarrolla. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que la experiencia de recarga de vehículos eléctricos en EE.UU. dista mucho de ser ideal. Tras analizar el funcionamiento de 20.000 estaciones de recarga en EE.UU. durante 4 años, los investigadores de ChargerHelp han identificado los principales problemas de la infraestructura.

Resultó que el tiempo real de funcionamiento de las estaciones de carga es sólo del 73,7%, mientras que los proveedores de la red de estaciones afirman que es del 84,6%. Así que la realidad es peor que las promesas.

El estudio concluye que los cargadores de VE pueden averiarse de diversas maneras. Entre estos problemas figuran la rotura de los sistemas de retracción de cables, la rotura de las pantallas y la inoperatividad de los sistemas de pago. También son frecuentes los daños generales en la carcasa y la rotura de cables y conectores.

El estudio mostró que el 26% de todas las estaciones analizadas no se corresponden con el estado declarado de los cargadores presentado en el software de la red. Esto significa que algunas redes de recarga exageran el número de estaciones disponibles, lo que mina la confianza de los propietarios de VE en la infraestructura de recarga. Esto es especialmente problemático cuando alguien tiene una necesidad urgente de recarga y llega a una estación que, a pesar del estado en la aplicación, no está disponible en ese momento.

El estudio enumera varias situaciones en las que un conductor de vehículo eléctrico no puede conectarse con éxito a un cargador. Menciona los casos de estaciones «fantasma», cuando las estaciones aparecen en la app, pero o no existen o están averiadas. También hay «estaciones zombi» que existen y funcionan, pero no aparecen en las apps, por lo que los conductores no las visitan. Y «confusión de ocupación» — es cuando la app informa a los conductores de que ciertas estaciones están disponibles, pero no lo están. «Camino sin salida» ─ se trata de una situación en la que una estación de carga que no funciona se hace evidente solo después de que el coche se conecte a ella.

ChargerHelp afirma que una interoperabilidad de software y una comunicación de red sólidas pueden ayudar a resolver estos problemas.

Fuente: The Verge