Ford pierde casi 50.000 dólares por cada coche eléctrico. Pero las cosas no son tan sencillas

Ford está invirtiendo miles de millones de dólares en vehículos eléctricos, pero, como muchos otros fabricantes de automóviles, ha descubierto que fabricar coches eléctricos sin perder cantidades asombrosas de dinero no es tarea fácil.

El informe financiero de Ford correspondiente al segundo trimestre muestra que la división de vehículos eléctricos Ford Modelo E sufrió unas pérdidas de 1.100 millones de dólares. Durante este periodo, la división vendió 23.957 vehículos eléctricos en Estados Unidos. Esto significa que la empresa pierde aproximadamente 4.7600 dólares por cada vehículo eléctrico vendido.

Sin embargo, estos cálculos no son del todo exactos, y la cantidad de pérdidas por coche no proporciona una información completa. Ford dividió la producción de coches con motores de combustión interna y eléctricos a principios de 2022. La recién creada división Ford Modelo E está invirtiendo enormes cantidades de dinero en el desarrollo de nuevas e innovadoras cadenas cinemáticas para vehículos eléctricos. Estas inversiones no se repetirán año tras año. Además, beneficiarán a los futuros vehículos eléctricos. Por lo tanto, sería lógico imputar las pérdidas a las ventas durante periodos de tiempo más largos. Este análisis sólo puede hacerse en unos pocos años.

Dado el mal primer trimestre, el Ford Model E ha perdido 2.500 millones de dólares en el primer semestre de este año, y a finales de año, la pérdida total podría situarse entre 5.000 y 5.500 millones de dólares.

Durante el segundo trimestre, Ford vendió 536.050 vehículos en su mercado nacional. El incremento interanual fue inferior al 1%. Sin embargo, en la primera mitad del año, las ventas aumentaron un 3,6% hasta superar el millón de unidades. Es importante señalar que la demanda de vehículos eléctricos de Ford aumentó considerablemente en el segundo trimestre, con un incremento del 61%. Los vehículos eléctricos seguirán representando sólo una pequeña parte de las ventas totales de Ford, aproximadamente el 4% en el primer semestre de 2024.

Al mismo tiempo, la situación del mercado de vehículos eléctricos no era tan buena como se había previsto. En mayo, se supo que las ventas de vehículos eléctricos de Ford, más lentas de lo previsto, llevaron al fabricante a reducir el número de baterías que encarga a los proveedores.

Al mismo tiempo, las entregas de modelos híbridos de Ford aumentaron significativamente, alcanzando la cifra récord de 53.822 unidades vendidas, un 56% más. Esto se debió principalmente al mayor interés por el Maverick, con el Mustang Mach-E demostrando ser el vehículo eléctrico más vendido de la marca.

