Si se avería, los extremos del — Tesla Cybertruck son casi imposibles de reparar

Kyle Wade, un experimentado mecánico de coches del canal de YouTube BoostedBoiz, compró un Tesla Cybertruck averiado e intentó revivirlo. Está asombrado por la dificultad de reparar este coche: casi nada funciona.

«Vale, Cybertruck, si no empiezas a funcionar bien pronto, vamos a desmontarte y a ponerte un motor diésel» dice Kyle en uno de los vídeos.

Wade compró un Cybertruck en mal estado hace unas semanas. A principios de año, un Ford Edge chocó contra él en un cruce (sí, la camioneta eléctrica no estaba tan resistente como en el caso de dañó el Toyota a baja velocidad).

El coche no estaba en condiciones de circular debido a diversos daños importantes. El mecánico remolcó el coche hasta su taller en Florida. En un vídeo de 30 minutos, muestra los detalles de sus intentos de arreglar el coche, desde sustituir la batería hasta reiniciar los sensores de a bordo, sin resultado.

El YouTuber sigue intentando convertir esta camioneta en algo, pero es una batalla cuesta arriba. Con todo el equipo electrónico de a bordo, sensores especializados y otros sistemas de alta tecnología, intentar arreglar esta cosa requeriría un esfuerzo enorme. No hay muchos cibercamiones en funcionamiento y, por tanto, la mayoría de los mecánicos no tienen mucha experiencia con ellos, y casi no hay mercado para las piezas de recambio.

El experimento demuestra perfectamente las dificultades a las que puede enfrentarse un conductor normal e incluso un mecánico profesional si algo se estropea en un cibercamión. Antes se suponía que los vehículos eléctricos no serían tan difíciles de reparar como los convencionales, pero investigación muestran que los coches Tesla se averían con más frecuencia que los coches con motor de combustión interna.

Fuente: The Byte