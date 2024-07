Tesla insta a no envolver el Supercargador con una toalla mojada

Tesla pide a los propietarios de coches que no utilicen un «truco de vida» conocido por los propietarios de coches eléctricos. Envolvieron el asa del cable de carga del Supercargador con una toalla húmeda — supuestamente esto aumenta la potencia y la velocidad de carga.

La idea es que la toalla enfría el asa — esto evita limitar potencia de carga en días calurosos (probablemente engañando a los sensores). Uno de los propietarios del Model S dice dijo que su coche se cargaba a 60 kW, y envolviéndolo en una toalla aumentó la velocidad a 95 kW. En los estudios Out Of Spec dijo a que este hack ayudó a evitar el trote de 147 kW a 58 kW — un paño húmedo a temperatura ambiente aumentó la velocidad a 119 kW.

La preocupación por usar cosas mojadas con electricidad está fuera de lugar, ya que todos los dispositivos y enchufes de carga de los coches están diseñados para soportar la lluvia. Pero Tesla tiene otra razón para no recomendar este truco a los propietarios.

Placing a wet cloth on Supercharger cable handles does not increase charging rates and interferes with temperature monitors creating risk of overheating or damage. Please refrain from doing this so our systems can run correctly, and true charging issues can be detected by our…

