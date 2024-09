YouTuber que tenía un Cybertruck defectuoso sustituido por otro recibió una prohibición sombra en X Twitter

Un desesperado fan de Tesla Lamar MK, de cuya mala experiencia con Cybertruck ya hemos escrito, empezó a sospechar que algo había ido mal cuando recibió un baneo en la sombra en Twitter.

Lamar MK prácticamente adora el Tesla Cybertruck a pesar del mal funcionamiento de dos camionetas, una tras otra. Ahora dice que los vídeos que ha estado subiendo a X Twitter están siendo sospechosamente ignorados por los espectadores, lo que es indicativo de un shadow ban — su ocultación en la red social.

«Publico todos mis vídeos en YouTube, Instagram, TikTok, y consiguen una cantidad decente de visitas. Publico los mismos vídeos en X, y apenas tienen 100 visualizaciones, es como cero alcance. O no es así, o es que me han baneado en secreto para que no tenga acceso. Elon Musk, por favor, arregla esto».