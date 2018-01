10 интересных анонсов выставки CES 2018

Выставка CES за последние несколько лет выделяется не только новыми потребительскими продуктами, но и концептами, которые должны формировать наше представление о будущем. Поэтому мы собрали 10 интересных анонсов с CES 2018, которые показывают, в каком направлении движется потребительская электроника.

Китайский производитель Vivo представил на CES 2018 смартфон, в котором сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Это стало возможно благодаря использованию датчика Synaptics Clear ID FS9500, он настолько тонкий, что его можно расположить между матрицей экрана и защитным стеклом. Скорость распознавания при этом чуть медленнее, чем у традиционных сканеров отпечатков пальцев, но зато производители наконец-то могут перестать ломать голову по поводу их размещения в моделях с тонкими рамками. О самом смартфоне Vivo пока ничего не известно, производитель не стал раскрывать ни характеристики, ни даже название модели.

Один из самых необычных анонсов на CES 2018 – это 65-дюймовые игровые мониторы BFGD (Big Format Gaming Display, а не то, что вы подумали), которые поддерживают разрешение 4K, HDR, частоту обновления изображения 120 Гц и технологию NVIDIA G-Sync. Их производством займутся Acer, ASUS и HP, но платформу для них разработала NVIDIA. По сути, BFGD можно рассматривать как телевизор, в который встроена консоль NVIDIA Shield. Впрочем, в NVIDIA настаивают, что это всё-таки большой игровой монитор, хотя пока и не раскрывают остальные характеристики, а также стоимость.

Не менее интересным, чем BFGD, на CES 2018 оказался 65-дюймовый OLED телевизор от LG, который может сворачиваться в подставку, на которую установлен. А весь секрет в том, что панель телевизора гибкая. Пока это ещё не коммерческий продукт, но учитывая, что всего несколько лет назад LG показывала всего лишь 18-дюймовый гибкий экран, то прогресс на лицо.

Ещё год назад сложно было представить, что основные конкуренты на рынке процессоров будут создавать совместное решение. Тем не менее, запрос со стороны потребителей подтолкнул Intel к созданию чипов H-series 8-го поколения, которые предназначены для использования в ноутбуках и рабочих станциях. На данный момент нет детальных технических подробностей о новых процессорах, но известно, что они будут включать модели Core i5 и Core i7 с дискретной графикой AMD Radeon RX Vega M и 4 ГБ видеопамяти HMB2 на одной подложке.

Компания Samsung привезла на выставку CES 2018 телевизор The Wall с диагональю 146 дюймов и новой матрицей MicroLED. Последняя содержит твердотельные светодиодные элементы, интегрированные на поверхности кремниевой подложки, они имеют размеры менее 100 мкм, и каждый из них действует как отдельный пиксель. Таким образом, новая матрица схожа с OLED, но в Samsung заявляют, что им удалось добиться более высокой плотности размещения пикселей, побороть проблему с их выгоранием, а также уменьшить энергопотребление. Что же модульного в The Wall? Дело в том, что телевизор на самом деле состоит из нескольких отдельных безрамочных панелей, границ которых не видно во время отображения контента. В Samsung рассчитывают, что в будущем пользователь сможет сам составлять для себя телевизор необходимой диагонали. Тем не менее, на данный момент это всего лишь концепт и компания не уточняет даже количество панелей, которые используются в The Wall.

Помимо гибкого телевизора компания LG привезла на CES 2018 и вполне реальный продукт, хотя он и выглядит довольно футуристично. Новый проектор HU80KA может выводить на стену изображение диагональю 150 дюймов в разрешении 4К. Максимальный световой поток при этом составляет 2500 люмен, что обеспечивает проектору поддержку стандарта HDR10.

7. Электромобили

В прошлом году на CES дебютировал электромобиль Faraday Future, но его так и не смогли довести до серийного производства. Надеемся, у электромобилей, которые дебютировали на CES 2018 будет более завидная судьба. Ведь показаны были не менее знаковые авто.

Во-первых, Хенрик Фискер наконец-то показал серийную версию электромобиля премиум-класса Fisker Emotion с с мощностью 780 л.с., максимальной скоростью 260 км/ч и заявленным запасом хода 640 км.

Во-вторых, китайская компания Byton показала концепт электрокроссовера c двигателем мощностью 272 л.с. и батареей на 71 кВтч, которая обеспечит запас хода в районе 400 км. Производитель уверяет, что авто готово на 85% и его продажи в Китае по цене $45 тыс начнутся уже в 2019 году.

Несмотря на то, что шлемы виртуальной реальности пока не снискали широкой популярности, производители не прекращают работу в этом направлении. На CES 2018 компания HTC привезла новую VR-гарнитуру Vive Pro, в которой разрешение повышено до 2880×1600 точек (1400×1600 точек для каждого глаза), а плотность пикселей на дюйм достигает 615. При этом устройство стало менее громоздким и в него встроили наушники.

В конце прошлого года Microsoft и Qualcomm представили инициативу Always Connected PC, в рамках которой производители должны начать выпускать компьютеры с ARM-процессорами и Windows 10. ASUS и HP успели тогда показать первые ноутбуки с чипом Snapdragon 835, а вот Lenovo привезла на CES 2018 первый планшет на этой платформе, получивший название Miix 630. Кроме этого, модель оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1280 точек, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью 256 ГБ;

В 2011 году компания Motorola выпустила смартфон Motorola Atrix 2 и док-станцию, которая превращала его в ноутбук. Эту же идею использовала и компания Razer, представив концепт Project Linda. Устройство оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также накопителем на 200 ГБ и встроенной батареей 53,6 Вт∙ч. При этом, за вычислительную мощность отвечает смартфон Razer Phone, который вставляется в корпус ноутбука вместо тачпада.