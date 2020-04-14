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2,4 ExaFLOPS. Производительность сети Folding@Home теперь больше, чем всех систем Top500 вместе взятых

2,4 ExaFLOPS. Производительность сети Folding@Home теперь больше, чем всех систем Top500 вместе взятых

2,4 ExaFLOPS. Производительность сети Folding@Home теперь больше, чем всех систем Top500 вместе взятых


В конце прошлого месяца сеть распределенных вычислений Folding@Home установила новый рекорд — общая производительность всех систем достигла впечатляющегося значения в 1,5 ExaFLOPS, что вдесятеро больше производительности Summit, самого быстрого суперкомпьютера рейтинга Top500. Еще тогда мы предполагали, что у Folding@Home есть все шансы стать производительнее, чем 500 самых мощных суперкомпьютеров Top500 вместе взятые. И вот сейчас это произошло.

13 апреля администраторы Folding@home сообщили о достижении вычислительной мощности в 2,4 ExaFLOPS (1018 операций с плавающей запятой в секунду). Таким образом, по грубой вычислительной мощности проект превзошел все системы обновляемого каждые полгода рейтинга Top500, что, безусловно, впечатляет.

Сейчас в распоряжении Folding@Home находится 11 015 211 процессорных ядер и 1 487 229 графических процессоров AMD и NVIDIA.

OSAMD GPUNVIDIA GPUCPUядра CPUПроизводительность, TFLOPSПроизводительность, x86 TFLOPS
Windows112,816430,181847,0285,719,659952,8911,929,969
Linux7,506115,643558,7524,877,640270,402496,915
macOSX19081,449417,9124,7084,738
Всего120,341545,8241,487,22911,015,2111,228,0012,431,622

 

Нынешний взрывной рост сети Folding@home связан с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. На платформе запущено несколько проектов, направленных на борьбу COVID-19. Как мы уже отмечали, Folding@Home не обязательно сможет найти лекарство или создаст вакцину от коронавируса, но внести свою лепту в достижение этой столь желаемой цели вполне может.

Столь большой наплыв пользователей, желающих предоставить свои вычислительные ресурсы для исследований, привел к нехватке рабочих единиц (небольших фрагментов рабочих нагрузок, распределяемых между всему участниками сети) и кураторы Folding@Home прилагают все силы, чтобы эта невиданная мощь не простаивала.

Источник: wccftech

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