2,4 ExaFLOPS. Производительность сети Folding@Home теперь больше, чем всех систем Top500 вместе взятых

В конце прошлого месяца сеть распределенных вычислений Folding@Home установила новый рекорд — общая производительность всех систем достигла впечатляющегося значения в 1,5 ExaFLOPS, что вдесятеро больше производительности Summit, самого быстрого суперкомпьютера рейтинга Top500. Еще тогда мы предполагали, что у Folding@Home есть все шансы стать производительнее, чем 500 самых мощных суперкомпьютеров Top500 вместе взятые. И вот сейчас это произошло.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ

— Folding@home (@foldingathome) April 13, 2020