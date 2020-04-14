2,4 ExaFLOPS. Производительность сети Folding@Home теперь больше, чем всех систем Top500 вместе взятых

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В конце прошлого месяца сеть распределенных вычислений Folding@Home установила новый рекорд — общая производительность всех систем достигла впечатляющегося значения в 1,5 ExaFLOPS, что вдесятеро больше производительности Summit, самого быстрого суперкомпьютера рейтинга Top500. Еще тогда мы предполагали, что у Folding@Home есть все шансы стать производительнее, чем 500 самых мощных суперкомпьютеров Top500 вместе взятые. И вот сейчас это произошло.

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ — Folding@home (@foldingathome) April 13, 2020

13 апреля администраторы Folding@home сообщили о достижении вычислительной мощности в 2,4 ExaFLOPS (1018 операций с плавающей запятой в секунду). Таким образом, по грубой вычислительной мощности проект превзошел все системы обновляемого каждые полгода рейтинга Top500, что, безусловно, впечатляет.

Сейчас в распоряжении Folding@Home находится 11 015 211 процессорных ядер и 1 487 229 графических процессоров AMD и NVIDIA.

OS AMD GPU NVIDIA GPU CPU ядра CPU Производительность, TFLOPS Производительность, x86 TFLOPS Windows 112,816 430,181 847,028 5,719,659 952,891 1,929,969 Linux 7,506 115,643 558,752 4,877,640 270,402 496,915 macOSX 19 0 81,449 417,912 4,708 4,738 Всего 120,341 545,824 1,487,229 11,015,211 1,228,001 2,431,622

Нынешний взрывной рост сети Folding@home связан с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. На платформе запущено несколько проектов, направленных на борьбу COVID-19. Как мы уже отмечали, Folding@Home не обязательно сможет найти лекарство или создаст вакцину от коронавируса, но внести свою лепту в достижение этой столь желаемой цели вполне может.

Столь большой наплыв пользователей, желающих предоставить свои вычислительные ресурсы для исследований, привел к нехватке рабочих единиц (небольших фрагментов рабочих нагрузок, распределяемых между всему участниками сети) и кураторы Folding@Home прилагают все силы, чтобы эта невиданная мощь не простаивала.

Источник: wccftech