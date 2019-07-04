Американцы превратили классический минивэн Volkswagen в электромобиль VW Type 20 с распознаванием лица, голосовых команд и голографическим дисплеем

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Американское подразделение Volkswagen представило концепт VW Type 20, представляющий собой микроавтобус VW Type 2 1962 года, который трансформировали в электромобиль, добавив ряд современных технологических решений.

В микроавтобус установили электродвигатель мощностью 120 л.с. и батарею емкостью всего 10 кВтч со встроенным преобразователем мощностью 2,5 кВт (о запасе хода создатели благоразумно умалчивают). Активная пневматическая подвеска разработана совместно с Porsche, она позволяет водителю легко управлять клиренсом с помощью приложения, выбирая необходимые для конкретного маршрута характеристики.

Концепт распознает пользователей в режиме реального времени с помощью биометрической камеры, интегрированной в боковое зеркало со стороны водителя. Система использует набор в составе NVIDIA Jetson TX2 и Sensory SDK. В салоне VW Type 20 размещены три группы микрофонов (на месте водителя, вблизи передних и задних пассажиров), которые распознают голосовые команды, откликаясь LED-подсветкой.

Панель приборов оснащена голографическим экраном Looking Glass II, который формирует 3D-изображение без необходимости использовать специальные очки. Концептуальный дизайн руля, дисков и элементов салона был создан совместно со специалистами Autodesk таким образом, чтобы получить максимальную прочность при минимальном весе. В результате у дизайнеров получились характерные «псевдоорганические» формы.

Напомним, что на основе культовых минивэнов VW T-серии немецкий автопроизводитель построил электромобиль ID. Buzz, который обещают выпустить на рынок в ближайшие три-четыре года.

Источник: Volkswagen