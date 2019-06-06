В новой рекламе Volkswagen показал «луч света» в виде ID. BUZZ, который развеял мрак Дизельгейта [видео]

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Немецкие автопроизводители славятся креативным подходом к рекламе — достаточно вспомнить недавний дружеский подкол BMW в сторону Daimler или серию роликов об электромобилях Audi. В этот раз снять необычную рекламу решили в Volkswagen, причем выглядит она не как реклама, а как своеобразное извинение компании за Дизельгейт.

По сюжету ролика, дизайнер компании настолько расстроен участием Volkswagen в скандале с занижением реальных показателей вредных выбросов дизельных автомобилей, что теряет вдохновление. Единственный лучик света для него — нестареющая классика в лице минивэна VW T1, который он и использует в качестве основы для создания электромобиля ID. BUZZ, который уже точно никто не обвинит в недостаточной экологичности.

P.S. Компания публиковала еще несколько видео VW ID. BUZZ, в которых можно немного лучше рассмотреть этот электрический минивэн.

Источник: Volkswagen