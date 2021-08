Анонсирована игра Call of Duty: Vanguard, тизер демонстрирует 4 локации с «лицами»

Компания Activision официально анонсировала следующую игру в чрезвычайно популярной серии Call of Duty. Новый проект получил название Call of Duty: Vanguard.

Компания опубликовала короткий тизерный ролик Call of Duty: Vanguard. К сожалению, он не изобилует подробностями, а лишь содержит фрагменты четырёх различных локаций. В каждой из них окружающие предметы формируют некое лицо. Судя по всему, события игры будут происходить во время Второй мировой войны, вероятно, на четырёх фронтах войны.

Более подробные сведения об игре Call of Duty: Vanguard планируется предоставить 19 августа во время проведения мероприятия, посвящённого Call of Duty: Warzone. Разработкой нового проекта занимается студия Sledgehammer Games, которая также отвечала за создание Call of Duty: Advanced Warfare и Call of Duty: WWII.

Источник: The Verge