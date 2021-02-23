Apple начала продавать восстановленные MacBook Pro (M1) — экономия составляет 15% ($200)

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Новейший 13-дюймовый MacBook Pro на ARM-процессоре M1 присутствует на рынке лишь три месяца, а в американском онлайн-магазине Apple уже появились восстановленные экземпляры, которые традиционно предлагаются по сниженной цене.

Предложения с восстановленными MacBook Pro (M1) начинаются от 1099 долларов — в такую сумму оценена базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ. Экономия (по сравнению с полностью новым устройством) составляет 15% (200 долларов). Вариант с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ можно купить за 1269 долларов, тогда как полностью новый стоит 1499 долларов.

Соглашаться ли на такую скидку, учитывая, что устройство восстановленное, каждый решит сам для себя. Но здесь, как и в случае покупки любого официального восстановленного устройства Apple, клиент получает и годовую гарантию, и полную комплектацию, и право купить расширенную гарантию Apple Care. Само собой, перед этим Б/У устройства проходят тщательную проверку с заменой изношенных деталей.

Вместе с MacBook Pro (M1) в первой волне Apple также выпустила MacBook Air и Mac Mini на ARM-процессорах M1 собственной разработки, но купить восстановленные экземпляры этих моделей пока в магазине Apple не появились.