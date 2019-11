Apple признала Крым частью России, чтобы соответствовать местному законодательству

Компания Apple приняла довольно странное решение, которое представляется откровенным плевком в лицо всему украинскому сообществу разработчиков и пользователей. Apple решили изменить географическую принадлежность Крыма в приложениях Apple Maps и Weather, согласившись отнести украинский полуостров к России, чтобы соответствовать местному законодательству.

Сразу оговорим, что Apple будет показывать Крым российским только для российских пользователей, но, по сути, в данном случае это ничего не меняет. Решение противоречит официальной позиции Вашингтона — США, как и большинство других стран, не признает аннексию Крыма Россией.

Just checked on my phone, it's true!

=

Apple has complied with Moscow’s demands to show Crimea, annexed from Ukraine in 2014, as Russian territory. Crimea & the cities of Sevastopol & Simferopol are now displayed as Rus. territory on Apple’s map & weather apps when used in Russia

— Will Vernon (@BBCWillVernon) November 27, 2019