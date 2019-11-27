Apple признала Крым частью России, чтобы соответствовать местному законодательству

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Компания Apple приняла довольно странное решение, которое представляется откровенным плевком в лицо всему украинскому сообществу разработчиков и пользователей. Apple решили изменить географическую принадлежность Крыма в приложениях Apple Maps и Weather, согласившись отнести украинский полуостров к России, чтобы соответствовать местному законодательству.

Сразу оговорим, что Apple будет показывать Крым российским только для российских пользователей, но, по сути, в данном случае это ничего не меняет. Решение противоречит официальной позиции Вашингтона — США, как и большинство других стран, не признает аннексию Крыма Россией.

Just checked on my phone, it's true!

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Apple has complied with Moscow’s demands to show Crimea, annexed from Ukraine in 2014, as Russian territory. Crimea & the cities of Sevastopol & Simferopol are now displayed as Rus. territory on Apple’s map & weather apps when used in Russia — Will Vernon (@BBCWillVernon) November 27, 2019

Комментировать здесь нечего, но подождем официальной реакции Вашингтона на это весьма странное решение американской компании.

Напомним, в прошлом году разработчики картографического сервиса OpenStreetMap тоже признали Крым частью РФ, но в итоге под давление общественности вернули полуостров Украине.

Источник: BBC