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Apple признала Крым частью России, чтобы соответствовать местному законодательству

Apple признала Крым частью России, чтобы соответствовать местному законодательству

Apple признала Крым частью России, чтобы соответствовать местному законодательству


Компания Apple приняла довольно странное решение, которое представляется откровенным плевком в лицо всему украинскому сообществу разработчиков и пользователей. Apple решили изменить географическую принадлежность Крыма в приложениях Apple Maps и Weather, согласившись отнести украинский полуостров к России, чтобы соответствовать местному законодательству.

Сразу оговорим, что Apple будет показывать Крым российским только для российских пользователей, но, по сути, в данном случае это ничего не меняет. Решение противоречит официальной позиции Вашингтона — США, как и большинство других стран, не признает аннексию Крыма Россией.

Комментировать здесь нечего, но подождем официальной реакции Вашингтона на это весьма странное решение американской компании.

Напомним, в прошлом году разработчики картографического сервиса OpenStreetMap тоже признали Крым частью РФ, но в итоге под давление общественности вернули полуостров Украине.

Источник: BBC

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