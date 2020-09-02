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Apple внедряет более гибкие правила для разработчиков приложений для App Store

Apple внедряет более гибкие правила для разработчиков приложений для App Store

Apple внедряет более гибкие правила для разработчиков приложений для App Store


Как и было обещано во время проведения конференции WWDC, компания Apple теперь позволяет разработчикам оспаривать правила App Store. Приложениям, которые уже доступны в App Store, больше не нужно будет первоначально устранять нарушения принципов, прежде чем Apple одобрит исправления ошибок в приложении, если эти нарушения не связаны с юридическими проблемами.

Иными словами, Apple не будет блокировать выход версий с исправлениями ошибок, если имеются претензии к приложениям и разработчикам из-за нарушения принципов работы магазина. Кроме того, Apple позволит разработчикам предлагать изменения в её правилах.

Apple заявила, что данные изменения уже вступили в силу. Также компания объяснила, что, хотя нарушения общих принципов не повлияют на одобрения версий с исправлением ошибок, разработчикам необходимо будет устранить нарушения принципов в своих следующих заявках.

Эти изменения были объявлены вскоре после публичного конфликта с разработчиком почтового приложения Hey – компанией Basecamp. Apple отказалась утверждать обновление с устранением ошибок, так как приложение требовало авторизации пользователей через интернет, а также не были доступны возможности использования встроенных покупок и тестовых версий, которые могли бы привести к получению комиссии компанией Apple. Позже компания из Купертино пересмотрела своё решение, позволив устранять ошибки, а Basecamp пришла к компромиссному решению, внедрив бесплатную пробную версию в приложении.

Предполагалось, что эти изменения позволили бы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. Однако менее двух недель назад Apple заблокировала обновление приложения WordPress, чтобы заставить разработчиков добавить поддержку покупок в приложении. Кроме того, Apple ведёт борьбу с Epic Games, которая начала предлагать скидки для игроков Fortnite в обход покупок через App Store.

Источник: Engadget

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