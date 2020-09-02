Apple внедряет более гибкие правила для разработчиков приложений для App Store





Как и было обещано во время проведения конференции WWDC, компания Apple теперь позволяет разработчикам оспаривать правила App Store. Приложениям, которые уже доступны в App Store, больше не нужно будет первоначально устранять нарушения принципов, прежде чем Apple одобрит исправления ошибок в приложении, если эти нарушения не связаны с юридическими проблемами.

Иными словами, Apple не будет блокировать выход версий с исправлениями ошибок, если имеются претензии к приложениям и разработчикам из-за нарушения принципов работы магазина. Кроме того, Apple позволит разработчикам предлагать изменения в её правилах.

Apple заявила, что данные изменения уже вступили в силу. Также компания объяснила, что, хотя нарушения общих принципов не повлияют на одобрения версий с исправлением ошибок, разработчикам необходимо будет устранить нарушения принципов в своих следующих заявках.

Эти изменения были объявлены вскоре после публичного конфликта с разработчиком почтового приложения Hey – компанией Basecamp. Apple отказалась утверждать обновление с устранением ошибок, так как приложение требовало авторизации пользователей через интернет, а также не были доступны возможности использования встроенных покупок и тестовых версий, которые могли бы привести к получению комиссии компанией Apple. Позже компания из Купертино пересмотрела своё решение, позволив устранять ошибки, а Basecamp пришла к компромиссному решению, внедрив бесплатную пробную версию в приложении.

Предполагалось, что эти изменения позволили бы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. Однако менее двух недель назад Apple заблокировала обновление приложения WordPress, чтобы заставить разработчиков добавить поддержку покупок в приложении. Кроме того, Apple ведёт борьбу с Epic Games, которая начала предлагать скидки для игроков Fortnite в обход покупок через App Store.

Источник: Engadget