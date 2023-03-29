Apple WWDC 2023‌ пройдет 5-9 июня – ожидаются новые версии ОС для всех устройств, есть шанс увидеть гарнитуру AR, новый Mac Pro и 15” MacBook Air

Конференция Apple WWDC 2023‌ снова пройдет онлайн с 5 по 9 июня, однако компания планирует, как и в прошлом году, специальное мероприятие для избранных разработчиков и студентов, которое продлится целый день и состоится 5 июня в кампусе Apple Park. Участники смогут посмотреть основные доклады и видеопрезентации, встретиться с некоторыми сотрудниками Apple и принять участие в церемонии вручения наград Apple Design Awards.

Текущие участники Apple Developer Program, выпускники Apple Entrepreneur Camp, предыдущие победители Swift Student Challenge и действующие участники Apple Developer Enterprise Program могут подать заявку на участие в мероприятии в Apple Park. Компания планирует выбирать участников с помощью лотереи.

В понедельник, 5 июня, пройдут презентации iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 и macOS 14, вероятны и анонсы нового оборудования. Ожидается, что в этом году мероприятие будет посвящено гарнитуре AR/VR от Apple, возможно представление новых Mac Pro и 15-дюймового MacBook Air.

Apple планирует предоставить разработчикам дополнительную информацию о ‌WWDC 2023‌ по электронной почте, в приложении и на сайте Apple Developer.

Источник: MacRumors