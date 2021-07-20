Apple застерегла від використання дезінфекційних засобів для чищення техніки та її занурення в мийні засоби





Днями Apple оновила спеціальну сторінку офіційного сайту техпідтримки, де розміщені рекомендації та вказівки щодо очищення своєї техніки — комп’ютерів Mac, пристроїв iPad, iPhone та iPod, дисплеїв чи периферії. У новій редакції з’явився окремий абзац, присвячений використанню дезінфекційних засобів.

В Apple наполегливо радять користувачам її техніки не використовувати абразивні тканини, аерозольні спреї, а також засоби, які містять відбілювач або перекис водню. Компанія радить використовувати тільки м’яку тканину без ворсу (а не рушники чи паперові рушники) та не терти надто сильно, щоб ненароком не пошкодити техніку.

«Тверді непористі поверхні продукту Apple, як-от дисплей, клавіатуру й інші зовнішні поверхні, можна обережно протирати серветками, просоченими розчином ізопропілового спирту 70 % або розчином етилового спирту 75 %, чи дезінфікуючими серветками Clorox. Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню. Запобігайте потраплянню вологи в отвори продукту Apple і не занурюйте його в мийні засоби. Не використовуйте дезінфікуючі засоби для чищення текстильних або шкіряних елементів» фрагмент з офіційного сайту Apple з рекомендаціями по догляду за технікою

Тут мимоволі пригадується як у 2019 році Apple опублікувала інструкції для власників монітору Pro Display XDR зі спеціальною нанотекстурой скла, в яких рекомендувала протирати його тільки фірмовою серветкою з особливої тканини.

У випадку потрапляння всередину пристрою рідини у компанії радять якомога швидше звернутись по допомогу до авторизованого постачальника послуг Apple або роздрібного магазину Apple. Водночас Apple зауважує, що пошкодження від контакту з рідиною не покриваються ані стандартною гарантією, ані розширеним планом захисту AppleCare, за виключенням надання відповідних прав за законом про захист прав споживачів.

На початку року в США до Apple подали колективний позов через оманливу рекламу щодо вологозахищеності iPhone, а наприкінці 2020 року італійські антимонопольники оштрафували Apple на 10 мільйонів євро саме через особливе бачення та трактування вологозахищеності iPhone.