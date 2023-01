«Арбузная бомба» и «оркотушитель» — яркие примеры «ноу-хау» израильских и украинских солдат в условиях нехватки боеприпасов

Нехватка боеприпасов у защитников Украины – перманентная ситуация на фронтах российско-украинской войны. В экстремальных условиях изобретательность подсказывает самые оригинальные и необычные решения. На своем телеграм-канале военный обозреватель и офицер армии Израиля Игаль Левин рассказал об изобретении израильских солдат 60-х годов, которое помогло бороться с превосходящими волнами пехоты, напоминающими тактику российских оккупантов на востоке Украины.

Группа израильского военного инженера Давида Ласкова разработал так называемую «арбузную бомбу», позволяющую эффективно бороться с пехотой, обходя ограничения на тяжелые вооружения, достигнутые в соглашениях. По сути боеприпас представлял собой осколочно-фугасную ракету малого радиуса действия с воздушным подрывом. Он был создан на основе боеприпаса 82-мм РПГ «Супер Базука», вокруг которого монтировался дополнительный чугунный корпус с фугасным зарядом.

Снаряд запускался под углом на расстояние около 140 м. Когда до земли оставалось 10 м, срабатывал встроенный замедлитель и взрывал «бомбу». Такой заряд выполнял функцию полевой артиллерии, при этом система была легкой и компактной. Изобретение широко распространилось и использовалось во время «Войны на истощение» в 1967-1970 гг.

Украинские воины не отстают в изобретательности от израильских коллег из прошлого. Тот же канал ✙YIGAL LEVIN✙ выложил видео применения «оркотушителей» – самодельных осколочных гранатометных выстрелов в корпусе огнетушителя. Корпус снаряда заполняется взрывчаткой и осколочными элементами.

