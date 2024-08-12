Новости WTF 12.08.2024 в 12:21 comment views icon

Арендодатели Idealista рекламируют жилье, используя кадры The Sims 4

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Арендодатели Idealista рекламируют жилье, используя кадры The Sims 4

Раздел Игры выходит при поддержке?

Оплату симолеонами принимаете?

Ситуации, когда жилье в реальности не соответствует фотографиям с сайта аренды — нередки, однако некоторые арендодатели выходят на новый уровень, и в поиске клиентов используют кадры из The Sims 4 (однопользовательской видеоигры в жанре симулятора жизни). Одно из таких объявлений заметила пользовательница Twitter под ником @Brujita__may на сервисе аренды жилья Idealista.

Интересно, что для рекламы использовали не скриншоты The Sims 4, а, судя по качеству изображений, просто фото монитора, сделанное с помощью телефона. Есть несколько снимков с высоты птичьего полета (вряд ли вы видели подобное на сайтах аренды), где показаны классические для квартиры мебель и техника, такие как диван, телевизор, холодильник.

Цена за дом в городе Альбораче в Валенсии с The Sims 4 составляет 425 евро в месяц, а площадь помещения достигает 41 кв.м.

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Про навчання

В ответах к публикации в Twitter пользователи уже начали соревноваться в остроумии: один спросил, примут ли у него симолеоны в качестве оплаты (стандартная монета в игре), а другой предложил воспользоваться чит-кодами, чтобы получить жилье бесплатно.

Пользовательница, которая наткнулась на объявление, уже сообщила Idealista о фейковых фото, и, кажется, сейчас их уже удалили с сайта.

Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке?

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