Арендодатели Idealista рекламируют жилье, используя кадры The Sims 4

Оплату симолеонами принимаете?

Ситуации, когда жилье в реальности не соответствует фотографиям с сайта аренды — нередки, однако некоторые арендодатели выходят на новый уровень, и в поиске клиентов используют кадры из The Sims 4 (однопользовательской видеоигры в жанре симулятора жизни). Одно из таких объявлений заметила пользовательница Twitter под ником @Brujita__may на сервисе аренды жилья Idealista.

Интересно, что для рекламы использовали не скриншоты The Sims 4, а, судя по качеству изображений, просто фото монитора, сделанное с помощью телефона. Есть несколько снимков с высоты птичьего полета (вряд ли вы видели подобное на сайтах аренды), где показаны классические для квартиры мебель и техника, такие как диван, телевизор, холодильник.

Buscando vivienda, he quedado en shock con este anuncio que ha encontrado mi marido. Es que es para fliparlo. Decirme si no veis la gran cagada monumental que se ve claramente en este anuncio?? Porque …. Así tambien hago yo dinero!!!🫰🤑 Ya he reportado una denuncia a la app. pic.twitter.com/wtaAc2kh3q

