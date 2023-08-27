Новости Устройства 27.08.2023 в 13:43

Asus Zenfone – всё. Инсайдер говорит, что компания закрывает серию смартфонов из-за реструктуризации.

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Инсайдер утверждает, что Asus Zenfone 10 – последний смартфон этой линейки. Команду Zenfone расформируют и переведут в другие подразделения. Сейчас в Asus происходит структурная реорганизация и увольнение сотрудников.

Asus Zenfone

Тайваньские СМИ сообщили, что оптимизация структуры Asus уже привела к сокращению числа сотрудников компании на Тайване и Китае. Внутреннее письмо Asus раскрыло планы перевести многих сотрудников в подразделения мобильных телефонов Zenfone и ROG Phone, но их уволили. Работников Zenfone переведут в ROG Phone или другие отделы Asus.

«Лицо, знакомое с вопросом, отметило, что… Asus Zenfone 10 будет последним поколением этой серии. Команда Zenfone будет объединена с другими отделами в будущем или непосредственно [переведена] в команду ROG»

Asus Zenfone

Серия Zenfone производится с 2014 года и никогда не была особенно популярна. Zenfone 9 и 10 получили высокую оценку экспертов и энтузиастов за большое время автономной работы, качественное программное обеспечение и компактный форм-фактор.

Asus Zenfone 10 — компактний 5,9-дюймовий флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Від €800

Источник: 9to5google 

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