Asus Zenfone – всё. Инсайдер говорит, что компания закрывает серию смартфонов из-за реструктуризации.

Инсайдер утверждает, что Asus Zenfone 10 – последний смартфон этой линейки. Команду Zenfone расформируют и переведут в другие подразделения. Сейчас в Asus происходит структурная реорганизация и увольнение сотрудников.

Тайваньские СМИ сообщили, что оптимизация структуры Asus уже привела к сокращению числа сотрудников компании на Тайване и Китае. Внутреннее письмо Asus раскрыло планы перевести многих сотрудников в подразделения мобильных телефонов Zenfone и ROG Phone, но их уволили. Работников Zenfone переведут в ROG Phone или другие отделы Asus.

«Лицо, знакомое с вопросом, отметило, что… Asus Zenfone 10 будет последним поколением этой серии. Команда Zenfone будет объединена с другими отделами в будущем или непосредственно [переведена] в команду ROG»

Серия Zenfone производится с 2014 года и никогда не была особенно популярна. Zenfone 9 и 10 получили высокую оценку экспертов и энтузиастов за большое время автономной работы, качественное программное обеспечение и компактный форм-фактор.

Источник: 9to5google