Без лицензий и нужной категории прав. Журналисты сообщили о серьезных нарушениях Uber Shuttle в Украине





В мае этого года в Киеве начал работать сервис совместных поездок Uber Shuttle. За минувшие несколько месяцев сервис расширил своё присутствие в столице, запустив несколько дополнительных маршрутов. Но как утверждают журналисты движения «Честно» после проведённого расследования, в работе Uber Shuttle имеется множество нарушений, включая отсутствие необходимых лицензий и водительского удостоверения требуемой категории у водителей.

В рамках эксперимента, который проводился журналистами «Честно» при содействии сотрудников патрульной полиции, был зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, чтобы подобрать пассажира, водитель микроавтобуса Uber Shuttle остановился прямо на пешеходном переходе, что запрещено ПДД. После того, как водителя остановили сотрудники патрульной полиции, он сначала отрицал факт нарушения правил, заявив, что вынужденно остановился, чтобы пропустить пешехода. Признать свою вину ему пришлось лишь после того, как журналист согласился написать соответствующие пояснения и указать, что его посадка произошла именно на пешеходном переходе.

В процессе последующего разбирательства выяснилось, что у водителя микроавтобуса нет водительского удостоверения категории D1, оно даёт право на перевозку пассажиров автобусами, в которых количество мест для сидения больше 8, но не превышает 16. Также водитель не смог предоставить все документы, необходимые для перевозки пассажиров. Он позвонил кому-то из руководства Uber и сказал патрульным полицейским, что сейчас привезут все разрешения, лицензии и паспорт маршрута, но никто так и не приехал.

В компании, в свою очередь, заявляют, что «наличие водительского удостоверения категории D проверяется у каждого водителя, прежде чем он или она сможет осуществлять поездки».

Этим перечень нарушений не исчерпывается. В стандартных условиях работы водителей Uber Shuttle говорится, что автобус должен быть на маршруте не менее 10 часов в сутки 5 дней в неделю, то есть не менее 50 часов в неделю. Однако Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей колёсных транспортных средств, а также Кодексом законов о труде определено, что количество часов рабочей недели не может превышать 40. Но 50 часов в неделю – не предел. Люди, которые интересовались условиями труда в Uber Shuttle, опубликовали предложение работодателя, предусматривающее 14 часов работы в сутки 5 дней в неделю, а это 70 часов в неделю. Движение «Честно» попросило Государственную службу по труду тщательно проверить условия работы водителей компании.

Но и это ещё не все нарушения, выявленные в работе сервиса. За 5 месяцев работы Uber Shuttle количество маршрутов сервиса увеличилось до 9. Согласно информации в мобильном приложении, автобусы курсируют каждые 15 минут с 7:00 до 21:00 – те самые 14 часов, о которых говорилось выше.

Как оказалось, как минимум по состоянию на сентябрь 2019 года маршрутки не имели лицензий, разрешений и других документов, дающих право постоянно перевозить пассажиров. Чтобы выйти на маршрут, перевозчику нужно выиграть объявленный КГГА конкурс на соответствующий маршрут и заключить договор с организатором перевозок. Для победы в конкурсе автобусы должны быть в базе Укртрансбезопасности, а паспорт маршрута должен быть согласован с патрульной полицией. Пока ничего этого нет.

За 5 месяцев работы Uber Shuttle ни одна структура, которая должна была выдать лицензии, разрешения и паспорта, не подтвердила наличия этих документов или процесса их оформления для компании. Для выяснения легальности маршрутов и деятельности Uber Shuttle журналисты «Честно» отправили запросы в коммунальную службу перевозок КГГА, департамент транспортной инфраструктуры КГГА, Укртрансбезопасности и Управление патрульной полиции в Киеве.

Укртрансбезопасности предоставил исчерпывающий ответ, сообщив, что перевозчик лицензию на перевозку пассажиров не получал. Кроме того, в результате проведенных сотрудниками ведомства проверок был выявлен ряд нарушений и в отношении водителей микроавтобусов Uber Shuttle составлено несколько административных протоколов.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА также предоставил информацию об отсутствии каких-либо разрешительных документов, которые давали бы Uber Shuttle право на пассажирские перевозки. Как отметили в ведомстве, маршруты сервиса частично дублируют маршруты общественного транспорта.

Первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Прохор Антоненко также заверил журналистов, что до 1 октября вопрос законности автобусов компании на заседании комиссии не рассматривался.

«На комиссии этот вопрос не обсуждали. Последнее заседание было еще в мае, кворума нету. Вообще, это нелегальные перевозки, которые не имеют правовых оснований», — отмечает Антоненко.

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, Uber Shuttle является пробным проектом.

«Они не принимали участия в конкурсах на маршруты. Они не должны ездить по городским маршрутам, не должны останавливаться на остановках коммунального транспорта. Основная проблема, которую я им озвучил, — это игнорирование конкурсов, ведь это дает им конкурентные преимущества», — заявил Давтян.

Итак, Uber Shuttle, вероятно, не имеет права постоянно перевозить людей. То есть все маршруты Uber Shuttle – нелегальные и не соответствуют требованиям украинского законодательства. Автобусы курсируют без разрешительной документации, водители нарушают правила дорожного движения, не имеют удостоверений соответствующей категории, и сам работодатель не соблюдает трудового законодательства, создавая опасные условия труда для водителей.

Источник: «Экономическая правда»