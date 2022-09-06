Binance конвертирует депозиты в долларовых стейблкоинах в BUSD – собственную стабильную «монету»

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance будет конвертировать любые

существующие и новые депозиты в привязанных к доллару криптовалютах в собственный стейблкоин BUSD. В частности, изменение затронет вклады в USDC, USDP и TUSD.

Binance также прекратит любую торговлю спотовыми парами, включающими эти криптовалюты. С 23 сентября перестанут работать и будут конвертированы сберегательные счета в долларах США, стейкинг DeFi и пул ликвидности USDC/USDT. После завершения автоконверсии пользователи смогут выводить USDC, USDP или TUSD в соотношении 1:1 со своих балансов BUSD.

Стабильная BUSD занимает третье место среди привязанных к американской валюте криптоактивов – общая стоимость выпущенных «монет» оценивается в $19,3 млрд. Предпринятый шаг ощутимо увеличит его капитализацию.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Стоимости баланса пользователей ничего не угрожает – все перечисленные криптовалюты на данный момент торгуются по цене, максимально близкой к $1 и будут конвертированы 1:1. Однако могут пострадать интересы людей, использующих конкретные стейблкоины в проектах, созданных только под них, включая программы децентрализованного дохода.

Источники: объявление Binance, Bloomberg