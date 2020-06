Bungie выпустит ещё 3 дополнения к игре Destiny 2 и предоставит бесплатные обновления игры для консолей следующего поколения

Компания Bungie поделилась некоторыми сведениями о дальнейшем будущем своей игры Destiny 2. В частности, разработчики рассказали о грядущем выходе версий для игровых консолей Xbox Series X и PlayStation 5, соответствующие релизы ожидаются в конце этого года.

Bungie обещает, что игра Destiny 2 будет запускаться на консолях следующего поколения в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Это существенный прогресс по сравнению с версией для консолей нынешнего поколения, когда игрокам доступен лишь режим 1080p/30. При этом планируется обеспечить совместимость между поколениями консолей. Таким образом, владельцы PlayStation 5 смогут играть в Destiny 2 с друзьями, использующими версию игры для PS4. Аналогично будет полная совместимость версия для Series X и Xbox One. Более того, специалисты компании работают и над кросс-платформенной совместимостью. Благодаря этому уже в 2021 году пользователи игровых приставок Xbox и PlayStation смогут вместе играть в Destiny 2.

Вместе с тем, владельцы нынешних версий игры для PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до версий для PlayStation 5 и Xbox Series X для всего существующего контента. И это первое обязательство разработчика предложить какую-либо программу перекрёстных покупок для PlayStation 4 и PlayStation 5, аналогичную предложению Microsoft Smart Delivery. Однако пока не ясно, предложит ли Sony официальную программу для разработчиков для реализации перекрёстных покупок или же это индивидуальная инициатива Bungie. Также нужно отметить, что бесплатное обновление действует только в рамках одного семейства консоли. Иными словами, покупая грядущее дополнение Beyond Light для Xbox One, игрок в дальнейшем получит бесплатную копию для Xbox Series X. Но если он захочет запускать проект на консолях PlayStation, ПК или в сервисе Stadia, покупку нужно будет совершать заново для каждой иной платформы.

Компания также рассказала о своих планах по дальнейшему развитию игры Destiny 2. В частности, было анонсировано три дополнения, которые позволят поддерживать активность проекта как минимум до 2022 года. Первое новое дополнение Beyond Light станет доступным 22 сентября этого года. За ним последуют версии The Witch Queen и Lightfall в 2021 и 2022 годах, соответственно. Более точные сроки их выхода пока не называются, однако можно предположить, что их релизы тоже состоятся в осенние месяцы. Таким образом, в ближайшие годы не следует ожидать появления продолжения в виде игры Destiny 3.

