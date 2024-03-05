ChatGPT «заговорил» — отныне чатбот OpenAI озвучивает свои ответы на 37 языках (украинский в том числе)

Голосовые ответы ChatGPT можно активировать, нажав кнопку Read Aloud (значок динамика в чате) — функция уже доступна в мобильной и веб-версии для GPT-4 и GPT-3.5.

Как отмечает The Verge, чат-бот разговаривает на 37 языках (на украинском, в том числе) и автоматически будет определять их по языку запроса. В настоящее время можно выбрать одну из пяти доступных вариаций голосов, и настроить чат-бота, чтобы он всегда отвечал устно.

ChatGPT can now read responses to you. On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web — click the «Read Aloud» button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG — OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024

Опцию аудиозапросов для пользователей OpenAI запустила еще в сентябре прошлого года, а в начале февраля 2024-го ChatGPT получил память — обновление сделает ответы более персонализированными (например, если вы попросите запомнить, что у вас есть домашнее животное, то, вероятно, в запросах о путешествиях или подобных, чат-бот учтет это).

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